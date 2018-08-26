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Мамаев и Игнатьев - в старте "Краснодара" на матч с "Оренбургом"

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Краснодара" на матч 5-го тура чемпионата России.

"Оренбург": Фролов – Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич – Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич – Козлов;

Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов;

"Краснодар": Крицюк – Мартынович, Самбрано, Спайич – Мамаев, Стоцкий, Жигулев, Каборе, Классон, Вандерсон – Игнатьев;

Запасные: Синицын, Шишкин, Марков, Фьолусон, Газинский, Перейра, Куэва, Сулейманов.
Теги: Оренбург Краснодар
Сегодня, 13:09
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