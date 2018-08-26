Анатолий Мещеряков: в первом тайме "Локомотив" экономил силы

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы железнодорожников над "Анжи" (2:1), заявил, что вторую половину сезона команда проводит хуже, чем первую и хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.- Первый тайм отстояли, а во втором как начали бегать – сразу пришла игра.- Силы, наверное, экономили. Это тренер будет разбирать.- Будем оценивать по его окончанию. Посмотрим, как сыграем вторую половину чемпионата. Иногда мы ее проводим несколько хуже, чем первую. Хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.- Хочется, чтобы попались "Барселона", "Реал", "Ювентус". Будем стараться, чтобы эти команды приезжали к нам в страну и зрители видели такие игры. Лига чемпионов – это тот турнир, к которому все игроки стремятся. Хочется, чтобы сюда приезжали сильные команды, и мы показывали сильную игру.- У нас других целей нет, и не бывает.