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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Анатолий Мещеряков: в первом тайме "Локомотив" экономил силы
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы железнодорожников над "Анжи" (2:1), заявил, что вторую половину сезона команда проводит хуже, чем первую и хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.
- Как вам игра?
- Первый тайм отстояли, а во втором как начали бегать – сразу пришла игра.
- Почему стояли в первой половине встречи?
- Силы, наверное, экономили. Это тренер будет разбирать.
- Как оцените старт сезона?
- Будем оценивать по его окончанию. Посмотрим, как сыграем вторую половину чемпионата. Иногда мы ее проводим несколько хуже, чем первую. Хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.
- Скоро Лига чемпионов. Тревожно?
- Хочется, чтобы попались "Барселона", "Реал", "Ювентус". Будем стараться, чтобы эти команды приезжали к нам в страну и зрители видели такие игры. Лига чемпионов – это тот турнир, к которому все игроки стремятся. Хочется, чтобы сюда приезжали сильные команды, и мы показывали сильную игру.
- Задача – выйти из группы?
- У нас других целей нет, и не бывает.
"Спорт-Экспресс"
- Как вам игра?
- Первый тайм отстояли, а во втором как начали бегать – сразу пришла игра.
- Почему стояли в первой половине встречи?
- Силы, наверное, экономили. Это тренер будет разбирать.
- Как оцените старт сезона?
- Будем оценивать по его окончанию. Посмотрим, как сыграем вторую половину чемпионата. Иногда мы ее проводим несколько хуже, чем первую. Хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.
- Скоро Лига чемпионов. Тревожно?
- Хочется, чтобы попались "Барселона", "Реал", "Ювентус". Будем стараться, чтобы эти команды приезжали к нам в страну и зрители видели такие игры. Лига чемпионов – это тот турнир, к которому все игроки стремятся. Хочется, чтобы сюда приезжали сильные команды, и мы показывали сильную игру.
- Задача – выйти из группы?
- У нас других целей нет, и не бывает.
"Спорт-Экспресс"
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