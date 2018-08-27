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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Болельщики "Оренбурга" приняли участие в акции "Анжи, живи"
В матче "Оренбург" - "Краснодар" болельщики хозяев поучаствовали в акции "Анжи, живи".
Напоминаем, что у клуба из Дагестана на данный момент большие проблемы с финансированием.
Сначала Тула, затем Казань, а теперь и Оренбург! ??? Футбол объединяет людей независимо от клубных цветов.— ФК «Анжи» (@fc_anji) August 27, 2018
Фото сделано вчера во время игры #ОренбургКраснодар #РПЛ
Уважение! #respect #АнжиЖиви pic.twitter.com/8SOoJoxrI6
Напоминаем, что у клуба из Дагестана на данный момент большие проблемы с финансированием.
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