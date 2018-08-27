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Болельщики "Оренбурга" приняли участие в акции "Анжи, живи"

В матче "Оренбург" - "Краснодар" болельщики хозяев поучаствовали в акции "Анжи, живи".

Напоминаем, что у клуба из Дагестана на данный момент большие проблемы с финансированием.
Теги: Оренбург Анжи
Сегодня, 14:48
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