Болельщики "Оренбурга" приняли участие в акции "Анжи, живи"

Сначала Тула, затем Казань, а теперь и Оренбург! ??? Футбол объединяет людей независимо от клубных цветов.



Фото сделано вчера во время игры #ОренбургКраснодар #РПЛ

Уважение! #respect #АнжиЖиви pic.twitter.com/8SOoJoxrI6 — ФК «Анжи» (@fc_anji) August 27, 2018

В матче "Оренбург" - "Краснодар" болельщики хозяев поучаствовали в акции "Анжи, живи".Напоминаем, что у клуба из Дагестана на данный момент большие проблемы с финансированием.