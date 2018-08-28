Алексей Сорокин: УЕФА действует при Чеферине как слаженный коллектив

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:32
Сергей Хусаинов: вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса - ничего не изменится (1)
Сергей Хусаинов: вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса - ничего не изменится (1)
15:59
"МЮ" представил розовую форму (2)
"МЮ" представил розовую форму (2)
13:34
Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке» (37)
Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке» (37)
12:29
Сергей Хусаинов: Вилков подтвердил своё умение нарушать судейскую этику в интересах одной из команд (16)
Сергей Хусаинов: Вилков подтвердил своё умение нарушать судейскую этику в интересах одной из команд (16)
11:38
«3:0 – это также 3 титула, которые я выиграл». Соцсети ждут отставки агонизирующего Моуринью (1)
«3:0 – это также 3 титула, которые я выиграл». Соцсети ждут отставки агонизирующего Моуринью (1)
09:57
Роналдо покупает футбольный клуб (7)
Роналдо покупает футбольный клуб (7)
08:36
Моуриньо: вы знаете, какой счет? 3:0. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл (7)
Моуриньо: вы знаете, какой счет? 3:0. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл (7)
Вчера, 23:54
"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед". Дубль на счету Моуры (5)
"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед". Дубль на счету Моуры (5)
Вчера, 23:20
СМИ: Ляич поедет в "Бешикташ", а не в "Спартак" (3)
СМИ: Ляич поедет в "Бешикташ", а не в "Спартак" (3)
Вчера, 23:05
Ригони оформил дубль в дебютном матче за "Аталанту" (видео) (24)
Ригони оформил дубль в дебютном матче за "Аталанту" (видео) (24)
Вчера, 22:40
"Реал" отдал Лунина в аренду (3)
"Реал" отдал Лунина в аренду (3)
Вчера, 22:28
"Спортинг" не уступит Вендела ЦСКА (6)
"Спортинг" не уступит Вендела ЦСКА (6)
Алексей Сорокин: УЕФА действует при Чеферине как слаженный коллектив
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает при действующем президенте организации словенце Александре Чеферине, чья кандидатура была выдвинута на новый срок рядом национальных ассоциаций, как слаженный коллектив. Об этом заявил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.
"Он проявил себя хорошим руководителем, устойчивым, продемонстрировал лидерские качества, сумел сплотить коллектив. Это и заметно - УЕФА очень хорошо работает как слаженный коллектив, а он нашел баланс между всеми", - цитирует Сорокина ТАСС.
"Он проявил себя хорошим руководителем, устойчивым, продемонстрировал лидерские качества, сумел сплотить коллектив. Это и заметно - УЕФА очень хорошо работает как слаженный коллектив, а он нашел баланс между всеми", - цитирует Сорокина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.