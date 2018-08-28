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Алексей Сорокин: УЕФА действует при Чеферине как слаженный коллектив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает при действующем президенте организации словенце Александре Чеферине, чья кандидатура была выдвинута на новый срок рядом национальных ассоциаций, как слаженный коллектив. Об этом заявил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.

"Он проявил себя хорошим руководителем, устойчивым, продемонстрировал лидерские качества, сумел сплотить коллектив. Это и заметно - УЕФА очень хорошо работает как слаженный коллектив, а он нашел баланс между всеми", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 16:43
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№1 Написал: Юрий Баграмов (Сегодня, 17:23) #
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