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"Зенит" ожидает 7 тысяч болельщиков в фан-зоне во время матча с "Мольде"

"Зенит" ожидает до 7 тысяч болельщиков в фан-зоне на стадионе "Санкт-Петербург" во время ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против норвежского "Мольде".

Игра состоится 30 августа в Норвегии, первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу питерцев.

"Зенит" во второй раз организует фан-зону на стадионе "Санкт-Петербург". Первый просмотр на большом экране состоялся 16 августа, когда из-за санкций УЕФА сине-бело-голубые были вынуждены проводить ответный матч 3-го раунда против минского "Динамо" на стадионе "Петровский" без зрителей. В четверг "Зенит" организует просмотр для тех болельщиков, которые не поедут на выезд в Норвегию.

РИА
Теги: Зенит мольде
Сегодня, 18:04
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№1 Написал: kolkor58 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. Удачи Зениту в Норвегии!


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Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
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