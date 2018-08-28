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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Зенит" ожидает 7 тысяч болельщиков в фан-зоне во время матча с "Мольде"
"Зенит" ожидает до 7 тысяч болельщиков в фан-зоне на стадионе "Санкт-Петербург" во время ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против норвежского "Мольде".
Игра состоится 30 августа в Норвегии, первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу питерцев.
"Зенит" во второй раз организует фан-зону на стадионе "Санкт-Петербург". Первый просмотр на большом экране состоялся 16 августа, когда из-за санкций УЕФА сине-бело-голубые были вынуждены проводить ответный матч 3-го раунда против минского "Динамо" на стадионе "Петровский" без зрителей. В четверг "Зенит" организует просмотр для тех болельщиков, которые не поедут на выезд в Норвегию.
РИА
Игра состоится 30 августа в Норвегии, первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу питерцев.
"Зенит" во второй раз организует фан-зону на стадионе "Санкт-Петербург". Первый просмотр на большом экране состоялся 16 августа, когда из-за санкций УЕФА сине-бело-голубые были вынуждены проводить ответный матч 3-го раунда против минского "Динамо" на стадионе "Петровский" без зрителей. В четверг "Зенит" организует просмотр для тех болельщиков, которые не поедут на выезд в Норвегию.
РИА
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