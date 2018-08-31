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Дмитрий Селюк: Траоре супермотивирован и с удовольствием возродил бы свой футбол в России

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент с удовольствием вернулся бы в российскую Премьер-Лигу.

"Ласина с удовольствием возродил бы свой футбол в России. Сейчас он не в аренде, он супермотивирован и хочет играть на протяжении этого сезона в том числе за сборную, чтобы в июне принять участие в Кубке Африки и при удачном стечении обстоятельств перейти в английскую Премьер-Лигу. У нас уже было предложение, но по многим компонентам Ласина не может получить разрешение на работу в Англии. Ему надо наиграть больше матчей за сборную.

Финансовая сторона для Траоре не самая важная. Он реально мотивирован и хочет всем доказать и показать, что его рано списывать со счетов. Безусловно, его измотали постоянные аренды. Возможно, он поэтому не феерил в других командах так, как в "Кубани" и "Анжи", ведь аренды — это всегда тяжело", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Траоре
Сегодня, 01:44
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 02:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хохол, торгующий черным деревом.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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