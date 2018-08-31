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"Ростов" и "Рубин" поделили очки

В матче 6-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Рубином".

Чемпионат России

6 тур

"Ростов" – "Рубин" 1:1

Гол: Ионов, 39 (пен.) - Сорокин, 53

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Юсупов (Калачев, 69), Гацкан, Ионов (Зуев, 88), Гулиев, Сигурдарсон (Шомуродов, 77)

"Рубин": Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Сорокин, Навас, Чико, Камболов (Гранат, 89), Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 76), Азмун (Шекари, 87)

Предупреждения: Паршивлюк, 53, Юсупов, 60, Камболов, 63, Игорь Коновалов, 67, Азмун, 78
Теги: Ростов Рубин
Сегодня, 21:25
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№7 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: avnik
Ростов - Ростов 1:1.

Цитата: Коляс
Ну всё-таки Ростов повеселее был чем Ростов.

Я бы посмеялся, если бы не было так грустно... Игроки ушли, но характер остался! Бьемся дальше!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№6 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Карпин 90 процентов времени на тренировках посвящает попаданию в руку противнику
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:52) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Игра не плохая.Боевая ничья.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Назар Хлебов (Сегодня, 21:51) #
  • -3
  •  (3)

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://bitly.su/9h53Gbx
Регистрация: 31.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:32) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Боевая игра. Забавно куча игроков играли буквально недавно вместе.
Нравился Ростов когда были мужиками, пока не слили Оренбургу (боженька всех наказал потом). Теперь Карпин возрождает нечто подобное, команда составленная с миру по нитке играет за совесть, приятно смотреть. Ростову удачи, молодцы.
Результат наверное закономерен.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Ростов - Ростов 1:1. Логично. )))

Ну всё-таки Ростов повеселее был чем Ростов.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:26) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ростов - Ростов 1:1. Логично. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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