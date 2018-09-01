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Андрей Гордеев: постоянно обмениваемся информацией с Кержаковым

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Андрей Гордеев рассказал, что регулярно контактирует с Александром Кержаковым, работающим с российской сборной 2001 года рождения.

"Мы постоянно работаем вместе с Кержаковым, обмениваемся информацией. Я знал, что он придет на сегодняшнюю игру. Недавно мы встречались в Москве и Александр пожелал нам удачи на турнире в Санкт-Петербурге, мы плодотворно пообщались, в том числе обсудили Михаила Игнатова", - цитирует Гордеева РИА.
Теги: Гордеев Кержаков
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