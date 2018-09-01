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Абель Эрнандес в стартовом составе ЦСКА, Жигулев дебютирует за "Урал"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Урала" на матч 6-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ефремов, Влашич, Бистрович, Ахметов, Эрнандес, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Бийол, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин, Обляков.

"Урал": Годзюр - Брызгалов, Меркулов, Кулаков (к), Балажиц - Димитров, Жигулев, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалфи - Панюков.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Егорычев, Араторе, Ильин.
Теги: ЦСКА Урал
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