Абель Эрнандес в стартовом составе ЦСКА, Жигулев дебютирует за "Урал"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
11:20
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
11:17
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
09:42
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (9)
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (9)
08:14
Александр Панов: я не предатель (25)
Александр Панов: я не предатель (25)
Вчера, 23:58
Антирекорд "Зенита-2". Анонс 9-го тура ФНЛ
Антирекорд "Зенита-2". Анонс 9-го тура ФНЛ
Вчера, 23:34
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" (24)
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" (24)
Вчера, 23:09
ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Обляковым (12)
ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Обляковым (12)
Вчера, 23:06
"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью
"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью
Вчера, 23:00
"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов (5)
"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов (5)
Вчера, 22:33
Защитник "Баварии" Хуан Бернат перешел в "ПСЖ"
Защитник "Баварии" Хуан Бернат перешел в "ПСЖ"
Абель Эрнандес в стартовом составе ЦСКА, Жигулев дебютирует за "Урал"
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Урала" на матч 6-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ефремов, Влашич, Бистрович, Ахметов, Эрнандес, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Бийол, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин, Обляков.
"Урал": Годзюр - Брызгалов, Меркулов, Кулаков (к), Балажиц - Димитров, Жигулев, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалфи - Панюков.
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Егорычев, Араторе, Ильин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ефремов, Влашич, Бистрович, Ахметов, Эрнандес, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Бийол, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин, Обляков.
"Урал": Годзюр - Брызгалов, Меркулов, Кулаков (к), Балажиц - Димитров, Жигулев, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалфи - Панюков.
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Егорычев, Араторе, Ильин.
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