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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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08:14
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"Молодежка" "Динамо" обыграла "Оренбург"
"Динамо" обыграло "Оренбург" (2:1) в матче шестого тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
6 тур
"Динамо" – "Оренбург" 2:1
Голы: Пухов, 45, Галаджан, 39, Агеев, 73
"Динамо": Зириков, Панин, Калачев, Владимиров, Липовой, (Гоманюк, 55), Слепов, (Козлов 71), Грулев, (Мазурин 55), Демьянов, Денисов, Школик, Пухов, (Агеев, 63).
"Оренбург": Кеняйкин, Малых, Криворучко, Прилепин, (Белоусов, 87), Хорошков, Артемьев, Привалов, Болотов, (Киреев, 81), Апалькин, (Калинин, 80), Анохин, Галаджан.
Предупреждения: Хорошков, 50, Калачев, 61, Мазурин, 84
Молодежное первенство
6 тур
"Динамо" – "Оренбург" 2:1
Голы: Пухов, 45, Галаджан, 39, Агеев, 73
"Динамо": Зириков, Панин, Калачев, Владимиров, Липовой, (Гоманюк, 55), Слепов, (Козлов 71), Грулев, (Мазурин 55), Демьянов, Денисов, Школик, Пухов, (Агеев, 63).
"Оренбург": Кеняйкин, Малых, Криворучко, Прилепин, (Белоусов, 87), Хорошков, Артемьев, Привалов, Болотов, (Киреев, 81), Апалькин, (Калинин, 80), Анохин, Галаджан.
Предупреждения: Хорошков, 50, Калачев, 61, Мазурин, 84
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