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"Молодежка" "Динамо" обыграла "Оренбург"

"Динамо" обыграло "Оренбург" (2:1) в матче шестого тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

6 тур

"Динамо" – "Оренбург" 2:1

Голы: Пухов, 45, Галаджан, 39, Агеев, 73

"Динамо": Зириков, Панин, Калачев, Владимиров, Липовой, (Гоманюк, 55), Слепов, (Козлов 71), Грулев, (Мазурин 55), Демьянов, Денисов, Школик, Пухов, (Агеев, 63).

"Оренбург": Кеняйкин, Малых, Криворучко, Прилепин, (Белоусов, 87), Хорошков, Артемьев, Привалов, Болотов, (Киреев, 81), Апалькин, (Калинин, 80), Анохин, Галаджан.

Предупреждения: Хорошков, 50, Калачев, 61, Мазурин, 84
Теги: Динамо Оренбург
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