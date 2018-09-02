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"Енисей" - "Арсенал": стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура чемпионата России "Енисей" - "Арсенал".

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Торбинский, Огуде, Зотов, Комолов, Костюков, Обрадович.

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Бехрамов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Теги: Енисей Арсенал Тула
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