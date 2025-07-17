Быстров: Аршавин тоже мог перейти в "Спартак" из "Зенита" вместе со мной

«Аршавин тоже мог перейти в «Спартак». Андрея хотели, а нас с Денисовым как балласт думали прицепить. Могли все втроём там оказаться. Но Червиченко сказал, что 5 млн за троих — это много. Видите, как одно решение меняет судьбу клуба. Где-то со знаком плюс, где-то со знаком минус», — заявил Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
Быстров является воспитанником «Зенита». Летом 2005 года Быстров перешёл из «Зенита» в «Спартак» за 4 миллиона евро. А в 2009 году сине-бело-голубые выкупили Владимира обратно за 9 миллионов евро. Всего за «Спартак» он провел 138 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 26 ассистов.
Андрей Аршавин также является воспитанником «Зенита» и провел за основную команду 376 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 108 результативных передач. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2006 году его признали лучшим футболистом года в России.