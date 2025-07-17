Как стало известно «Чемпионату», Максим Мухин находится в шаге от перехода в «Сочи». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.
В октябре 2023 года у Максима Мухина была диагностирована серьёзная травма — разрыв передней крестообразной связки.
Максим выступает за ЦСКА с 2021 года, перейдя в этот клуб из московского «Локомотива» за 170 тысяч евро. За это время он провёл 70 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллионов евро.
Полузащитник ЦСКА может продолжить карьеру в "Сочи"
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин близок к переходу в «Сочи».
Фото: ФК ЦСКА