Гендиректор "Уфы" выразил поддержку Томарову

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Сергею Томарову, несмотря на неудачные результаты башкирского клуба на старте сезона:– В таком выступлении есть совокупность некоторых моментов, в которые мы попали. И это включает выступление в Лиге Европы. Мы будем делать выводы. Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате, она будет нам очень на пользу. Хотелось бы лучший результат, но сегодня на что мы достойны, мы там и находимся. Но ничего критичного нет. Я уверен, что мы сделаем выводы, и команда будет показывать хороший футбол.Повторюсь, очень хорошо, что сейчас двухнедельный перерыв на игры сборных, для нас это как глоток свежего воздуха. Мы двигаемся вместе с нашим тренером, команда должна выйти из этого состояния вместе с Томаровым. Просто сыграть 12 игр за 33 дня для нас это очень много. Я не вижу больших тренерских ошибок, – цитирует "РИА Новости" Газизова.