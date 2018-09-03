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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гендиректор "Уфы" выразил поддержку Томарову
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Сергею Томарову, несмотря на неудачные результаты башкирского клуба на старте сезона:
– В таком выступлении есть совокупность некоторых моментов, в которые мы попали. И это включает выступление в Лиге Европы. Мы будем делать выводы. Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате, она будет нам очень на пользу. Хотелось бы лучший результат, но сегодня на что мы достойны, мы там и находимся. Но ничего критичного нет. Я уверен, что мы сделаем выводы, и команда будет показывать хороший футбол.
Повторюсь, очень хорошо, что сейчас двухнедельный перерыв на игры сборных, для нас это как глоток свежего воздуха. Мы двигаемся вместе с нашим тренером, команда должна выйти из этого состояния вместе с Томаровым. Просто сыграть 12 игр за 33 дня для нас это очень много. Я не вижу больших тренерских ошибок, – цитирует "РИА Новости" Газизова.
– В таком выступлении есть совокупность некоторых моментов, в которые мы попали. И это включает выступление в Лиге Европы. Мы будем делать выводы. Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате, она будет нам очень на пользу. Хотелось бы лучший результат, но сегодня на что мы достойны, мы там и находимся. Но ничего критичного нет. Я уверен, что мы сделаем выводы, и команда будет показывать хороший футбол.
Повторюсь, очень хорошо, что сейчас двухнедельный перерыв на игры сборных, для нас это как глоток свежего воздуха. Мы двигаемся вместе с нашим тренером, команда должна выйти из этого состояния вместе с Томаровым. Просто сыграть 12 игр за 33 дня для нас это очень много. Я не вижу больших тренерских ошибок, – цитирует "РИА Новости" Газизова.
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