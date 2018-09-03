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Федор Смолов оплатил годовую аренду квартиры в Москве для онкобольных детей

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов оплатил годовую аренду квартиры для тяжелобольных детей, подопечных фонда "Спаси Жизнь".

Между футболистом и фондом заключено годовое соглашение погашения аренды одной из квартир программы "Добрый Дом", расположенной неподалеку от Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.

В квартире проживают дети с тяжелыми формами онкологических заболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара.

В рамках программы "Добрый Дом", благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Спаси Жизнь" арендует в столице жилье, для семей с тяжелобольными детьми, находящимися на амбулаторном лечении в московских клиниках. Программа реализует жилищную поддержку для жителей России, столкнувшихся с необходимостью долгое время жить и лечиться в Москве.

телеграм-канал K-On-Off
Теги: Смолов
Сегодня, 14:43
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№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хороший поступок


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:45) #
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online

Молодец, а то некоторые подарят пару вратарских перчаток или футбольный мячик
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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