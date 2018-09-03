Федор Смолов оплатил годовую аренду квартиры в Москве для онкобольных детей

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов оплатил годовую аренду квартиры для тяжелобольных детей, подопечных фонда "Спаси Жизнь".Между футболистом и фондом заключено годовое соглашение погашения аренды одной из квартир программы "Добрый Дом", расположенной неподалеку от Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.В квартире проживают дети с тяжелыми формами онкологических заболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара.В рамках программы "Добрый Дом", благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Спаси Жизнь" арендует в столице жилье, для семей с тяжелобольными детьми, находящимися на амбулаторном лечении в московских клиниках. Программа реализует жилищную поддержку для жителей России, столкнувшихся с необходимостью долгое время жить и лечиться в Москве.