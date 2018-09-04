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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Артем Ребров: Максименко спокойно переварил ошибки, я бы так не смог в его возрасте
Вратарь "Спартака" Артём Ребров поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко, который в шести турах РПЛ пропустил всего один мяч.
"Максименко оказался уверенным в себе при такой атмосфере стадиона в Питере. Показательно, как он отнёсся к ошибкам, спокойно переварив их. Я бы так не смог в его возрасте. Но у нас с ним разные карьеры. Он уже в раннем возрасте начал заниматься в академии "Спартака", я же прошёл через многое, чтобы тут оказаться. Он уже с юного возраста находится в ситуации, когда каждую его игру рассматривают под микроскопом, мне в этом плане было легче.
Советы? Я не хожу и не учу никого жизни, но всегда могу подсказать то, что чувствую и вижу сам. Мне приятно, что человек это принимает и слышит меня. Но он личность и будет играть и принимать такие решения, которые сам считает нужными. После "Динамо" сказал ему, что откроет через время Интернет с ребятами, вспомнят и посмеются. Столько голов таких у вратарей в карьере, что их нужно быстрее забывать. Не мне решать, готов парень к сборной или нет, но вокруг него должно быть меньше шумихи. Она может мешать ему, хоть он её и заслужил", - цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
"Максименко оказался уверенным в себе при такой атмосфере стадиона в Питере. Показательно, как он отнёсся к ошибкам, спокойно переварив их. Я бы так не смог в его возрасте. Но у нас с ним разные карьеры. Он уже в раннем возрасте начал заниматься в академии "Спартака", я же прошёл через многое, чтобы тут оказаться. Он уже с юного возраста находится в ситуации, когда каждую его игру рассматривают под микроскопом, мне в этом плане было легче.
Советы? Я не хожу и не учу никого жизни, но всегда могу подсказать то, что чувствую и вижу сам. Мне приятно, что человек это принимает и слышит меня. Но он личность и будет играть и принимать такие решения, которые сам считает нужными. После "Динамо" сказал ему, что откроет через время Интернет с ребятами, вспомнят и посмеются. Столько голов таких у вратарей в карьере, что их нужно быстрее забывать. Не мне решать, готов парень к сборной или нет, но вокруг него должно быть меньше шумихи. Она может мешать ему, хоть он её и заслужил", - цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
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