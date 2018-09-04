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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Клаудио Маркизио: горжусь, что стал игроком "Зенита" (видео)
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио записал видеообращение к болельщикам питерского клуба.
"Всем привет, я – Клаудио Маркизио. Горжусь, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет!", – сказал Маркизио.
"Всем привет, я – Клаудио Маркизио. Горжусь, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет!", – сказал Маркизио.
До встречи в Петербурге, @ClaMarchisio8! #ИдетВолна ? pic.twitter.com/E4IAFwbd8i— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 4, 2018
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