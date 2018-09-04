Клаудио Маркизио: горжусь, что стал игроком "Зенита" (видео)

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио записал видеообращение к болельщикам питерского клуба."Всем привет, я – Клаудио Маркизио. Горжусь, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет!", – сказал Маркизио.