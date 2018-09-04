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Клаудио Маркизио: горжусь, что стал игроком "Зенита" (видео)

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио записал видеообращение к болельщикам питерского клуба.

"Всем привет, я – Клаудио Маркизио. Горжусь, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет!", – сказал Маркизио.

Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 19:50
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22
(4)
№22 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ластелинОвец,
Поверь не каждый немец знает английский в совершенстве чтобы изучать науку. Ты чё несёшь?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№21 Написал: VanDok Киров (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Больше всего научных открытий происходит в США - факт.

Улыбнуло, порох, колесо, бумага, таблица Менделеева smile - все в США
Регистрация: 7.04.2012 [жалоба]
№20 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Общение с говном закончил.


Ты обосрался. После этого взял наставил со всех своих аккаунтов мне минусы. Реально ебан утый laughing Человеку почти 30 лет. Нет, тебе точно языки изучать не надо.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Общение с говном закончил.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
но неистовая дрочка именно на английский - это признак гнойного либерала-ксенопатриота. Чем ты совсем не удивил.


Никакой дрочки нет. Не любишь английский - учи китайский. Но ты же это не будешь делать. Цитирую тебя " Мне пох.й, я в России живу. " Ты на настолько ленивое и пещерное ху й.ло, что никогда этого не сделаешь. Наверное, ты даже книжек не читаешь. А зачем? Ебанутый laughing


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Какой благородный лик у парня, сразу видно. аристократ, выбрал команду голубых кровей, играть в простом от народа, или муниципальном клубе, ему не по статусу. Где-то там, в недалёком прошлом, работал вместе с тренером спартака, который даже не посмел намекнуть Маркизу, попробовать себя в народной команде. Белый носовой платочек дворянина, он никогда не променяет на мещанские сопли в кулак.
Каждому своё.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Культурный уровень фифтицента оставь себе.


Не, уровень Тимати покруче будет. laughing Лис.. ТЫ такой безмозглый.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Например, на каком языке ты будешь разговаривать, если встретишь на отдыхе немца?

Я владею необходимым для общения языковым минимумом немецкого. "Хенде хох" и "Гитлер капут" сказать сумею.
А если серьезно, то ничего не имею против владения иностранными языками, но неистовая дрочка именно на английский - это признак гнойного либерала-ксенопатриота. Чем ты совсем не удивил.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 20:19) #
  • -7
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Мне пох.й, я в России живу. И то что самый тупой негр в Штатах знает английский, меня не волнует. Хотя для тебя уровень тупого американского негра, конечно, недостижимая мечта.


Ебну тый, при чем тут твой негр. Сука, какой ты ебанат laughing Странно, что еще геев не вспомнил. Ведь геи тоже на английском говорят! Ебать ты дол.боеб. Больше всего научных открытий происходит в США - факт. Как минимум для этого нужно знать английский язык. Это язык науки. Ладно, ты слишком тупой. Ненавидь английский язык, ибо на нем говорят твои врагии. Сука, угораю с этого ватного идиота.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:18) #
  • -4
  •  (4)
online

теперь семак не будет жаловаться что игроков ему не хватает и не купили???? laughing laughing laughing laughing
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Его нужно знать в обязательном порядке. Хотя бы на элементарном уровне. Для твоего же саморазвития

Для саморазвития мне хватает языка Толстого и Достоевского. Культурный уровень фифтицента оставь себе.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 20:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Мне пох.й я в России живу.


Ясное дело, что ты в России живешь. А в других странах ты не бываешь? Например, на каком языке ты будешь разговаривать, если встретишь на отдыхе немца? он везде нужен. сейчас всё везде на английском. Культурный человек обязан знать не только родной язык. Читать книги на английском, петь песни, смотреть фильмы. Ты банально станешь образованнее Английский язык тебе дает много возможностей. Хотя зачем он человеку, который имеет пещерные мозги? Тебе он точно не нужен))


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 20:14) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Крылья Сов»
У моей соседки так кота зовут. Тоже был бы горд играть за голубую команду. Кастрирован.

У соседей так кота зовут. Но за голубую команду он не играет.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:10) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
долбоеб, английский язык - мировой язык.

Мне пох.й, я в России живу. И то что самый тупой негр в Штатах знает английский, меня не волнует. Хотя для тебя уровень тупого американского негра, конечно, недостижимая мечта.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Я в Штаты мигрировать не собираюсь, молдавский гастер, мне их козлиная мова ни к чему.


долбоеб, английский язык - мировой язык. Его нужно знать в обязательном порядке. Хотя бы на элементарном уровне. Для твоего же саморазвития. Хотя о чем это я? Какое саморазвитие может быть у такого как ты? smile Ты напоминаешь украинских нациков, которые борются с русским языком. Язык - просто средство общения. У тебя головка опилками забита, ибо поэтому не можешь это понять.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:04) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
За всех не говори, идиот. Если ты настолько тупой, что вообще не понимаешь английский, то это сугубо твои проблемы.

Я в Штаты мигрировать не собираюсь, молдавский гастер, мне их козлиная мова ни к чему.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Лучше б на итальянском сказал. Мы один хрен бы ничего не поняли, зато красиво.


За всех не говори, идиот. Если ты настолько тупой, что вообще не понимаешь английский, то это сугубо твои проблемы.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
можно я тоже по горжусь зенитом за 1 млн хотя бы!

поиграешь за Ювентус 12 лет, в том числе в двух финалах ЛЧ , тогда приходи
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
можно я тоже по горжусь зенитом за 1 млн хотя бы!

Гордись спартаком за 20 тысяч деревянных


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:54) #
  • -3
  •  (15)
online

конечно, свободный агент, а тут 3.5 млн прилетело!!! можно я тоже по горжусь зенитом за 1 млн хотя бы!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:54) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше б на итальянском сказал. Мы один хрен бы ничего не поняли, зато красиво.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:53) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать.Отличное приобретение.Мы папуасов не скупаем пачками,нам нужны профессионалы.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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