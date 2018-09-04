Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, вызванный в сборную России, поделился своим мнением насчет трансфера голландского нападающего Квинси Промеса в "Севилью":- Мне, как игроку "Спартака", обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на "Спартак". С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.Пожелал ему удачи. Всегда буду рад его успехам. Он огромный молодец. Думаю, что Квинси сделал правильный выбор. Накануне вечером я прочитал, что он уехал в Испанию, а когда утром приехал на базу, смотрю — улыбается и смеётся, переодевается на тренировку. Было прикольно, но позже он всё-таки уехал, — сказал Джикия в прямом эфире трансляции в официальной группе сборной России "ВКонтакте".фото: rufootballtv.org