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Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес

Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, вызванный в сборную России, поделился своим мнением насчет трансфера голландского нападающего Квинси Промеса в "Севилью":

- Мне, как игроку "Спартака", обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на "Спартак". С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.

Пожелал ему удачи. Всегда буду рад его успехам. Он огромный молодец. Думаю, что Квинси сделал правильный выбор. Накануне вечером я прочитал, что он уехал в Испанию, а когда утром приехал на базу, смотрю — улыбается и смеётся, переодевается на тренировку. Было прикольно, но позже он всё-таки уехал, — сказал Джикия в прямом эфире трансляции в официальной группе сборной России "ВКонтакте".

фото: rufootballtv.org
Теги: Джикия Промес
Сегодня, 21:48
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Играть надо было петушары, а не стоять как в чемпионате России. Прое лигу чемпионов, прое Промеса. Наказаны в общем. А Федун как всегда в плюсе)))
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: mashkovkolya (Сегодня, 22:23) #
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online

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://korotkaya-ssilka.ru/presdoma
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
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