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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес
Защитник "Спартака" Георгий Джикия, вызванный в сборную России, поделился своим мнением насчет трансфера голландского нападающего Квинси Промеса в "Севилью":
- Мне, как игроку "Спартака", обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на "Спартак". С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.
Пожелал ему удачи. Всегда буду рад его успехам. Он огромный молодец. Думаю, что Квинси сделал правильный выбор. Накануне вечером я прочитал, что он уехал в Испанию, а когда утром приехал на базу, смотрю — улыбается и смеётся, переодевается на тренировку. Было прикольно, но позже он всё-таки уехал, — сказал Джикия в прямом эфире трансляции в официальной группе сборной России "ВКонтакте".
фото: rufootballtv.org
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