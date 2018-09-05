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Андрей Кобелев: Маркизио необходимо быстрее набрать форму

Бывший игрок "Зенита" Андрей Кобелев прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в стан сине-бело-голубых.

"Сейчас не время говорить о личных характеристиках футболиста. Ведь подписали его на правах свободного агента. Тренировался он или не тренировался, работал или не работал — в какой форме он находится, мы не знаем. Поэтому ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой "Зенит", вряд ли стоит.

Давайте подождем, посмотрим. "Зенит" сейчас будет играть на три фронта, поэтому Маркизио необходимо как можно быстрее набрать форму. А после двух-трех матчей уже можно будет что-то сказать про этого футболиста", - цитирует Кобелева "Российская газета".
Теги: Кобелев Маркизио Зенит
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