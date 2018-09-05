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Жиго был прооперирован (фото)

Защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго был прооперирован в Риме, сообщает пресс-служба "красно-белых". Восстановление французского игрока займет около полугода.


Сегодня, 19:28
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№15 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Быстро выздороветь Жиго! А про Артема-там даже не толчок был-касание!Он -добряк!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Толкнул этот чудак его.

А он что, балерина или футболист?

Цитата: Ville
Цитата: Blessing
за что извиняться?

видимо за поджопник арабу

Также охарактеризовал, они все такие нежные, недотроги-одуванчики, плять.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:20) #
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Дзюба
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:12) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
сколько уже раз убеждался - какие же бомжи мразотные...вам это вернётся...
А Жиго - здоровья и скорейшего возвращения в строй!!

а не думаешь ты мразь что это вам вернулось?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№11 Написал: trent (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
сколько уже раз убеждался - какие же бомжи мразотные...вам это вернётся...
А Жиго - здоровья и скорейшего возвращения в строй!!


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№10 Написал: Ville СПб (Сегодня, 19:55) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Blessing
за что извиняться?

видимо за поджопник арабу


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:52) #
  • -2
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online

Цитата: Spartacus1971
Толкнул этот чудак его.


И тут же извинился. А ваш черный танцор канкана даже ухом не повел. А ведь мог реально снести голову Дриусси.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Spartacus1971
,а игрочишка хоть извинения принёс бы

Во-первых, не игрочишка, а игрочила, и во-вторых, за что извиняться?


Толкнул этот чудак его.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: AnK. (Сегодня, 19:45) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Самуэлю! И скорейшего возвращения в строй.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:43) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
,а игрочишка хоть извинения принёс бы

Во-первых, не игрочишка, а игрочила, и во-вторых, за что извиняться?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Spartacus1971,
Если мне не изменяет память ему не под 30 было, да постарше был, но когда только перешел из Рубина был просто неудержим, кстати вроде сломался в том же матче с Рубином , когда у чужой штрафной пошел на перехват,, если ничего не путаю.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню,игрок топовый.,а игрочишка хоть извинения принёс бы.

Цитата: whitefoxx
Оставил очень хорошее впечатление своей игрой, главное что бы как Жора и Зобнин выглядел после такой травмы как минимум не хуже (думаю все помнят пример Сальвы), скорейшего выздоровления, возвращайся боец!


Ну сальва я так понял из-за возраста, этот молодой.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Оставил очень хорошее впечатление своей игрой, главное что бы как Жора и Зобнин выглядел после такой травмы как минимум не хуже (думаю все помнят пример Сальвы), скорейшего выздоровления, возвращайся боец!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: karioka NORD (Сегодня, 19:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 14.08.2009 [жалоба]
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