Ольга Смородская: если с Фернандешем продлят соглашение, он вообще перестанет играть

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о переговорах между клубом и полузащитником Мануэлом Фернандешем о продлении контракта.– Я вам так скажу: на месте Фернандеша радовалась бы, что ему в таком, мягко говоря, не юном возрасте вообще контракт предлагают! (португальцу 32 года – Прим.). Можно было бы еще больше сократить, а не только на 40 процентов!– Да. Потому что совершенно непонятно, как станет играть возрастной футболист. Кроме того, у него очень непростой, проблемный характер. Сложный человек.– Что значит при мне? Я в состав игроков не ставила. Есть главный тренер, который решает, кто выходит. Но почему-то у Фернандеша со всеми специалистами возникали проблемы. Со всеми. Это его особенность. Нигде нормально, стабильно не выступал. Ругался в сборной Португалии. Понимаете? Повторю – проблемный человек, плохо уживается в коллективе. У меня есть подозрение, что если с ним продлят соглашение, то вообще перестанет играть.– А вы знаете, как осуществлялся его трансфер?– Это выстраданная мной эпопея! Она длилась более полутора лет. Фернандеш, вне всякого сомнения, талантлив. Но вот личностные качества ему мешали развиваться, себя находить. А играл он хорошо потому, что понимал – у него заканчивается контракт. Как только предложат новое соглашение, перестанет выкладываться.