Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Магнуссон: я был взбешен поражением от "Ростова

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вспомнил о поражении от "Ростова" в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

"Я был просто взбешен нашим поражением от "Ростова".

Слышал, как ростовские игроки говорили исландцам: "Покажите Магнуссону, что он выбрал не ту команду". Ничего, еще до конца года мы снова сыграем с "Ростовом", так что месть близка", - цитирует Магнуссона Sport24
Теги: Ростов ЦСКА Магнуссон
Сегодня, 15:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 15:34) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
страшная месть гоголь хренов
Регистрация: 4.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.