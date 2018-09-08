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Резиуан Мирзов: переезд в Тулу - шаг вперед. Я очень хотел поработать с Олегом Кононовым

Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал".

"Переезд в Тулу - это шаг вперед. Я сам хотел оказаться в команде Олега Георгиевича Кононова. Уже давно хотел с ним поработать.

Понимал, что нужна игровая практика. Я сделал правильный выбор и смогу достигнуть целей, которые сам перед собой поставил.

В "Арсенале" отличная атмосфера, многих ребят знал по выступлениям в других командах. В общем, меня приняли великолепно. Здесь есть все условия, чтобы прогрессировать", - цитирует Мирзова пресс-служба тульского клуба.
Теги: Мирзов Кононов Арсенал Тула
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