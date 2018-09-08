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"С днем рождения, легенда номер 14!" - ЦСКА поздравил Кирилла Набабкина

Пресс-служба ЦСКА в официальном твиттере клуба поздравила с днем рождения защитника Кирилла Набабкина.

Футболисту, который выступает за армейцев восемь лет, исполнилось 32 года.

Теги: ЦСКА Набабкин
Сегодня, 13:18
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(3)
№11 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 14:15) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Черный Лис
Он уже легенда?

А кто такой Александр Невский. Легенда!!!
А на самом деле ханский прихвостень.
Правда тогда это было видимо нормой.
Поэтому никого не осуждаю.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Charodei
На счет легенды явно перебор.Кирилл добротный игрок среднего уровня.Что он у нас столько лет делает,большой вопрос на мой взгляд.

+
Зато когда он что-то полезное делает на поле (бывает и такое), за него втройне радуешься wink
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто слагал-то?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ахаха
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
На счет легенды явно перебор.Кирилл добротный игрок среднего уровня.Что он у нас столько лет делает,большой вопрос на мой взгляд.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
а почему он не легенда?

ну а ты сравни других людей,которых у нас в стране считают легендой футбола и его.и тогда твои доводы,возможно,сойдут на нет.
з.ы. сравни не для меня,а для себя.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 13:35) #
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  •  (3)
online

Цитата: К.А.
а ведь какие-нибудь юные болельщики решат что он и правда легенда.и потом,через годы будут подрастающему поколению рассказывать про легенду Набабкина...сейчас ведь инет оказывает огромное влияние на неокрепшие умы.да и на взрослых тоже.

а почему он не легенда? Выступает за ЦСКА уже 8 лет. Да, на поле он выходил не часто, но всегда готов был подменить выпавшего игрока и делал это достойно. И никогда не зарился на большие деньги, хотя если бы хотел, то мог свободно устроится на лавку в Зенит и получать огромные деньги.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 13:33) #
  • -5
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для такого гАвна как цкг... он действительно легенда... сашка стосемнашка фапай... граф пончик..)))
Регистрация: 4.07.2017 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Легендарный Набабкин ))))))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а ведь какие-нибудь юные болельщики решат что он и правда легенда.и потом,через годы будут подрастающему поколению рассказывать про легенду Набабкина...сейчас ведь инет оказывает огромное влияние на неокрепшие умы.да и на взрослых тоже.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:31) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он уже легенда?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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