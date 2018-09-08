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Валерий Рейнгольд: глобальные выводы делать рано, но ребята молодцы!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры Лиги Наций между Турцией и Россией (1:2).

- О матче:

Хорошая игра, похвалю ребят, ведь они двигались и играли с настроением. Сразу хочу отметить Артёма Дзюбу, вообще без вопросов, сыграл очень хорошо! Понравился Денис Черышев, да и в целом, все ребята играли прилично. В Турции всегда тяжело играть, но мы выдержали, показав неплохой футбол. Хозяевам поля, за редким исключением, мы ничего сделать не дали. Очень прилично сыграла оборону. Ребят есть за что похвалить.

Выступление Андрея Лунёва? Я не отметил его отдельно, потому что полагаю, что в эпизоде с пропущенном голом он ошибся, мог выручить, но не сделал этого. Если бы игра завершилась со счётом 1:1 - я бы с него и начал интервью, он должен был выручать. Да, во втором тайме он выручал, это работа вратаря, а как иначе?! Он реабилитировался, в конечном итоге, но хвалить или ругать я его по итогам встречи не буду.

- Об уровне сборной России:

Глобальные выводы делать рано. Видно сразу, что все футболисты сборной хотят проявлять себя в национальных цветах, и сегодня многим это удалось. Я читал различные комментарии и сделал вывод, что победного результата ожидали не многие. Но мы увидели, что команда играла с настроением и желанием, благодаря чему и победили. Во всяком случае, я получил от футбола в исполнении сборной удовольствие, по большому счёту, смысла выделять кого-то сильнее остальных нет. Вся команда сыграла дисциплинированно, показала сплочённый футбол.

Пока я не стал бы говорить о том, что мне всё нравится. Со сборной Швеции, думаю, придётся тяжелее. Турки играли открыто, технично, сами пытались создавать и нам не мешали. Отсюда и свободные зоны, время на принятие решений. Шведы же будут играть куда более строго, компактно, плотно, грубо, поэтому будет тяжелее. Они играют рационально, в первую очередь для них важнее дисциплина в обороне. Мне представляется, что в составе шведов много футболистов типа Понтуса Вернблума.

А победой над Турцией, думаю, Станислав Черчесов доволен. Конечно, было много ошибок, особенно в концовке встречи, когда соперник имел несколько моментов для того, чтобы сравнять счёт. Но без ошибок футбол не бывает, а победил сегодня тот, кто меньше оппонента допустил ошибок.

Rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Сборная России
Сегодня, 14:40
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Сборная стала играть, а не играться...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
РФ должна выходить в первую пульку команд Европы...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
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