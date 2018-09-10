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Горлукович: поздравляю Терри - будет пешком ходить до 40 лет в РПЛ и получать миллионы

Бывший игрок "Спартака" Сергей Горлукович прокомментировал грядущий переход Джона Терри в стан "красно-белых".

"Терри не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. Поздравляю его - в России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. И при этом получать миллионы.

Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!", - сказал Горлукович.

СЭ
Теги: Терри Спартак Горлукович
Сегодня, 09:48
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22
(11)
№22 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Игнашевич бегал трусцой до 38 лет, а пешком, действительно, вполне можно и до 40 лет передвигаться в РПЛ.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№21 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 11:34) #
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аэто не важно у Спартака с Зенитом сейчас борьба кто кого бабками перебьет и старинную звезду подпишет stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№20 Написал: ALLEXSCV (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Реал»
может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге

новый тренд- покупка заслуженных пенсионеров Европы

Глупец Терри, не понимает куда попал. Вот сейчас примут закон о повышении пенсионного возраста и будет он ишачить до 65-и лет))))).
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Взяли Терри, значит на лавке будет Боккети или Мельгарехо. Ещенко и Камбаров в глухом запасе..... Джикия-понятно, Рассказову придется пахать за двоих...ничего, Аршавин вчера вроде тоже бегал, шаг туда, шаг сюда smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№18 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
И правильно сделал. Всё что хотел, он уже выиграл. теперь можно и расслабиться и получить от этого ещё и удовольствие...удовольствие с низкими налогами. А считать чужие заслуженные деньги - не красиво!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обидно такое читать от Горлуковича...
Англичане на футбольном поля балду не пинают!
В одном согласен с Сергеем Вадимовичем - Терри будет лучшим!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№16 Написал: ROBSON (Сегодня, 10:52) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Самое смешое, когда Зенит подписал Маркизио, то свинота ипаная смеялась, что он старперец и т.д. и п.п. Даже хохол-Федун об этом высказался, хотя возраст у Маркизио еще будь здоров. А потом эта шобла-е.бла подписывает пенсионера Терри))) И все пучком у них))) кули)))

Если Вы не видите разницу между амплуа полузащитника и центрального защитника и соответственно качества необходимые на этих позициях и средний возраст окончание карьеры футболистов этих амплуа. Если Вы не видите разницы между величинами в футболе Терри и Маркизио и если Вы не видите разницы в зарплатах и сроках контракта, соответственно рисках связанных с этим, то наверное можете смеяться.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:37) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: Spartacus1971


Так разница большая,мы могли только свободных подписывать

А с чего это так?

нам стадионы за 1 рубь не дарят за счет бюджета страны.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:32) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Похоже в РПЛ этот новый тренд- покупка заслуженных пенсионеров Европы в качестве свободных агентов. При финансовых проблемах практически всех наших клубов это неплохой ход, платить за трансфер не нужно, а за счет этого можно повысить личку и тогда не остается никаких преград для переезда в Россию. Ясно уже одно, рядом с этими дядьками быстрее будет расти российская молодежь.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№13 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971


Так разница большая,мы могли только свободных подписывать

А с чего это так?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№12 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:24) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Самое смешое, когда Зенит подписал Маркизио, то свинота ипаная смеялась, что он старперец и т.д. и п.п. Даже хохол-Федун об этом высказался, хотя возраст у Маркизио еще будь здоров. А потом эта шобла-е.бла подписывает пенсионера Терри))) И все пучком у них))) кули)))


Так разница большая,мы могли только свободных подписывать,там только Терри был самым сильным,а вы могли подписать любого игрока.Включайте мозги хоть иногда.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Когда дрезина наподписывала всяких Хеведесов, Крыховяков и прочих Смоловых, все орали про фантастическую селекцию и супертрансферы. А на деле играет лишь один Крыховяк. Сейчас Маркизио с Терри опять выдадут авансы журналисты и прочие "эксперты", а они будут сидеть на лавке, как Хеведес, тогда и посмеёмся.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:18) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с ним полностью,здесь он будет одним из лучших.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:17) #
  • 0
  •  (4)

Игра покажет.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да хватит сейчас обсуждать. Вот начнутся игры и посмотрим и на Маркизио и на Терри.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А чё, Андрей Сергеевич вчера быстро бегал? А свою плюху мог спокойно положить... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:06) #
  • -1
  •  (5)

Ну вот что сразу говорить то ,чего ещё нет. Я думаю Тери профи ,и будет отрабатывать свои ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:02) #
  • +2
  •  (6)

Насколько я помню Горлукович не отличался движением - не ему это писать. А судить что по Терри,что по Маркизио будем позже. Иногда опыт полезнее тупых ног.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 09:58) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и пусть читает. Я не против. Вот только не рановато ли на него спартаковскую футболку надевать? Пока официальный сайт молчит, лично для меня этот трансфер-не более, чем слухи.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Думаю на замену Жиго Терри уже не тянет.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:58) #
  • +4
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Самое смешое, когда Зенит подписал Маркизио, то свинота ипаная смеялась, что он старперец и т.д. и п.п. Даже хохол-Федун об этом высказался, хотя возраст у Маркизио еще будь здоров. А потом эта шобла-е.бла подписывает пенсионера Терри))) И все пучком у них))) кули)))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 09:50) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Ну не верю в него, выброшенные деньги.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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