Горлукович: поздравляю Терри - будет пешком ходить до 40 лет в РПЛ и получать миллионы

Бывший игрок "Спартака" Сергей Горлукович прокомментировал грядущий переход Джона Терри в стан "красно-белых"."Терри не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. Поздравляю его - в России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. И при этом получать миллионы.Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!", - сказал Горлукович.