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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бородюк: не разделяю всеобщей эйфории ни вокруг сборной, ни вокруг фигуры Дзюбы
Известный специалист Александр Бородюк отметил, что бум вокруг сборной России носит временный характер.
"Я не разделяю всеобщей эйфории ни вокруг сборной, ни вокруг конкретного футболиста, например Дзюбы.
Я бы посоветовал игрокам абстрагироваться от популярности. Нужно спокойно пережить этот бум как данность, тем более очевидно, что он временный. В футболе как: сегодня называют великим, твой голос в навигаторе, а завтра будут троллить.
Великий Фергюсон в свое время говорил, что после определенного успеха нужно оставаться скромным. На мой взгляд, это не худшее качество и для футболиста, и для обычного человека", - цитирует Бородюка Матч ТВ.
"Я не разделяю всеобщей эйфории ни вокруг сборной, ни вокруг конкретного футболиста, например Дзюбы.
Я бы посоветовал игрокам абстрагироваться от популярности. Нужно спокойно пережить этот бум как данность, тем более очевидно, что он временный. В футболе как: сегодня называют великим, твой голос в навигаторе, а завтра будут троллить.
Великий Фергюсон в свое время говорил, что после определенного успеха нужно оставаться скромным. На мой взгляд, это не худшее качество и для футболиста, и для обычного человека", - цитирует Бородюка Матч ТВ.
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