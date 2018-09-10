Новости партнеров

Бородюк: не разделяю всеобщей эйфории ни вокруг сборной, ни вокруг фигуры Дзюбы

Известный специалист Александр Бородюк отметил, что бум вокруг сборной России носит временный характер.

"Я не разделяю всеобщей эйфории ни вокруг сборной, ни вокруг конкретного футболиста, например Дзюбы.

Я бы посоветовал игрокам абстрагироваться от популярности. Нужно спокойно пережить этот бум как данность, тем более очевидно, что он временный. В футболе как: сегодня называют великим, твой голос в навигаторе, а завтра будут троллить.

Великий Фергюсон в свое время говорил, что после определенного успеха нужно оставаться скромным. На мой взгляд, это не худшее качество и для футболиста, и для обычного человека", - цитирует Бородюка Матч ТВ.
Теги: Бородюк Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(5)
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:39) #
  • -5
  •  (7)

Ну, как Вы мастер А.Бородюк не понимаете, что Футбол - это ШОУ, и что болельщикам нужны футбольные Герои, тем более молодежи, детям! Это же элементарные вещи футбольного Шоу! БУМ - это прекрасно !!!!
Поэтому, да здравствует Шоу-Футбол, Сборная России, А.С.Дзюба, футбольный БУМ и все хорошие и замечательные наши футболисты! Болельщик жаждет Эйфории - это часть футбольного зрелища!!!!!!!!!!!!
И еще - молодцы футбольные журналисты, которые в отличии от мастера А.Бородюка, это все ПОНИМАЮТ и поддерживают и Бумы, и Эйфории, и футбольных Героев - это в интересах Футбольного ШОУ !!! НАГНЕТАЙТЕ только еще больше, еще лучше, еще изобретательнее!!! Ура Футбольным СМИ!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.