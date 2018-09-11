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Черчесов: работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей жизни вне работы.

"Работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби. Поэтому не могу рассматривать свое существование отдельно от этого.

Как я отдыхаю? Не нужно забывать, что тренер — тоже человек. У меня есть семья — жена и двое детей, которые меня всегда поддерживают. И мне действительно нужна и важна их поддержка. Это помогает мне избегать напряжения.

Над физической формой я тоже работаю — бегаю, плаваю. Но самое главное — я люблю свою работу и вкладываю в нее душу", — сказал Черчесов.

UEFA
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:22
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:00) #
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Красивая жизнь и хобби успешного специалиста, богатого человека, миллионера! Так держать! Доверенную страной Сборную же вести к самому Главному - в финальную часть Чемпионата Европы-2020 !!! За спиной Сборной и Страна, и миллионы болельщиков! Все очень строго, по поговорке: "Грудь в крестах или голова в кустах!"
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видать прознал сколько маркезино будет получать в зените
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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