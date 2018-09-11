Черчесов: работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей жизни вне работы."Работа стала для меня жизнью, а жизнь превратилась в хобби. Поэтому не могу рассматривать свое существование отдельно от этого.Как я отдыхаю? Не нужно забывать, что тренер — тоже человек. У меня есть семья — жена и двое детей, которые меня всегда поддерживают. И мне действительно нужна и важна их поддержка. Это помогает мне избегать напряжения.Над физической формой я тоже работаю — бегаю, плаваю. Но самое главное — я люблю свою работу и вкладываю в нее душу", — сказал Черчесов.