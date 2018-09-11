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Никита Чернов: хотим играть с большим числом зрителей

Защитник молодежной сборной России Никита Чернов хочет, чтобы на матч отборочного турнира Евро-2019 против Сербии собрался полный стадион.

- Будет тяжелая игра, тренерский штаб всегда говорит нам играть на победу, и завтрашняя встреча не станет исключением. Все ребята горят желанием доказать, что контрольный матч с Египтом был недоразумением. Все хотели победить, но не получилось сыграть так, как говорили тренеры. С Сербией, я думаю, мы учтем все пожелания и победим.

- Завтра вашей команде предстоит сыграть при большом количестве болельщиков. Насколько это добавляет мотивации?

- Конечно, когда приходит 30 тысяч человек, играть намного интереснее. Народ гонит вперед, смотреть на молодежку интересно. На днях мы играли с Египтом в Химках, пришло порядка 100-200 человек. Конечно, это не то, чего мы ждали. Ребята хотят играть на хороших стадионах с большим количеством зрителей. Завтра сделаем всё возможное, чтобы порадовать всех, кто придет на стадион.

РФС
Теги: Чернов
Сегодня, 17:16
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