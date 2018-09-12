Джон Терри оформил российскую визу

37-летний бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри получил визу Российской Федерации.При этом окончательная договоренность о его переходе в "Спартак" еще не достигнута, но в результате сегодняшних переговоров в Лондоне стороны стали ближе к сделке и решили вопрос получения права на въезд футболиста на территорию нашей страны. Это сделано для того, чтобы не терять время в дальнейшем в случае успешного завершения трансфера.