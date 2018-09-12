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Джон Терри оформил российскую визу

37-летний бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри получил визу Российской Федерации.

При этом окончательная договоренность о его переходе в "Спартак" еще не достигнута, но в результате сегодняшних переговоров в Лондоне стороны стали ближе к сделке и решили вопрос получения права на въезд футболиста на территорию нашей страны. Это сделано для того, чтобы не терять время в дальнейшем в случае успешного завершения трансфера.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 00:04
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(2)
№8 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 01:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
не хочет играть за Спартак - пусть пиз...ет мимо кассы! Тоже мне, легенда Британии, утомленная жарким солнцем Мальдивов
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:54) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrews74
V.o.r.o.n,
А вы Головина вспомните, или Аршавина....


не..
у них был трансфер поинтереснее..

это когда их Вагнер Лав категорически отказался возвращаться из отпуска в стойло, о чём и сообщил по телефону, зашкерившись в глубине фавел у родственников.

И для того, чтобы вернуть крепостного бунтаря , некто Гигиенер отправил в Бразилию карательную зондер-команду своих переговорщиков для поимки и доставки неблагодарного беглеца обратно в гинеровы конюшни...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:47) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Понятно. Едет убедится, что по улицам Москвы не ходят медведи.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:43) #
  • -2
  •  (2)
online

andrews74,
ну вообще-то Головина продали, а не купили, а про Аршавина это вообще к бомжам, я за его трансфер вообще не в курсе, а вот страсти по Макгиди что тут, что на фанатике были эпичными
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 00:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
V.o.r.o.n,
А вы Головина вспомните, или Аршавина....
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:27) #
  • -1
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online

Цитата: Toorch
Терри - это хорошо, но мыльные оперы не люблю

а у вас что по-другому бывает? smile вспомни эпопею с Макгиди-трансфер рождался в муках и ежечасных новостях 2 месяца
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
главное, чтобы подпись поставил, в продаже появились футболки, а там может писдовать обратно в лондон


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Toorch (Сегодня, 00:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Терри - это хорошо, но мыльные оперы не люблю
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
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