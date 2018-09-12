Трабукки: сегодня Терри должен принять решение, мы, со своей стороны, сделали все, что могли

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о завершении переговоров с английским защитником Джоном Терри."Переговоры закончились. Мы со своей стороны сделали максимум возможного, теперь ждём только окончательного решения Джона.В чём главная сложность? Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию – это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала всё больше сомневаться. Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон", — сказал Трабукки.