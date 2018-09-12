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Трабукки: сегодня Терри должен принять решение, мы, со своей стороны, сделали все, что могли

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о завершении переговоров с английским защитником Джоном Терри.

"Переговоры закончились. Мы со своей стороны сделали максимум возможного, теперь ждём только окончательного решения Джона.

В чём главная сложность? Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию – это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала всё больше сомневаться. Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон", — сказал Трабукки.

Спорт-Экспресс
Теги: Терри Спартак Трабукки
Сегодня, 14:51
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№29 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:55) #
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Оплотят, сэр, едь)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№28 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: колокольчик
тянуть до последнего часа, чтобы еще немного выцыганить. Не достойно британца!

как раз с точностью до наоборот


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№27 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
И хочется денежку срубить и колется... Посмотрим, что возьмёт верх.
Здесь он заработает раза в полтора больше, чем Астон Вилла предлагает. Там 3млн и налог большой. Тут столько же почти уже после налогов. Плюс подъёмные поди столько же уже на руки получит чистыми.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№26 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
да Терри давно принял решение не ехать в Россию. Если бы у него было желание, то никакие Трабуки не нужны.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№25 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:26) #
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Я конечно против Спартака но на Терри с удовольствием посмотрю!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№24 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
А у них сейчас борщ фигня, какая-то тётка всё меню им портит.

Ну, значит нутриционистку саму надо было ему подогнать, Джон на баб падок, ходок. Не знают как это делается....?? Ну, обратились бы к Асхабадзе за консультацией, не откажет родному клубу.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№23 Написал: xxd (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: колокольчик
Ваще, говнистое поведение тянуть до последнего часа, чтобы еще немного выцыганить. Не достойно британца!

Вспомни нашего психа. Тянул время из за семьи, а в итоге выбил себе нехилую зарплату.
Так что про недостойность после 30, когда футболисты понимают, что скоро перестанут играть,говорить не стоит.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лысый
пушкин,

Большой специалист по ведению переговоров? Итальянца пиццой прикармливали или макаронами? : smirk

Нет, конечно, у нас статус есть, репутация, ни к чему нам это.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№21 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Ваще, говнистое поведение тянуть до последнего часа, чтобы еще немного выцыганить. Не достойно британца!


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№20 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А у них сейчас борщ фигня, какая-то тётка всё меню им портит.

Кстати да,запрещает мясо и прочее.Непонимает что для мыщц нужно.И заметили?Вернулась Фабрис полетели кресты.Как говорится выводы делайте сами


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: пушкин
мы сделали всё возможное

А борщом угостить догадались? В таких тонких вопросах, как подписание звезды, это не стало бы лишним..., таких надо брать через желудок, это самый короткий путь для завоевания его расположения, когда команде похвастать нечем, лишённой истории, и каких-либо значимых достижений.

А у них сейчас борщ фигня, какая-то тётка всё меню им портит.


как раз самое европейское заепись.
они там все помешаны на шашлыках из сельдерея и отбивных из руколы.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Уже летит в Москву в аэропорту его видели фаны Челси пишут..

положительная новость, а то СМИ нагнетают
My Webpage
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: лысый Москва (Сегодня, 16:12) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
пушкин,

Большой специалист по ведению переговоров? Итальянца пиццой прикармливали или макаронами? : smirk
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№16 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
мы сделали всё возможное

А борщом угостить догадались? В таких тонких вопросах, как подписание звезды, это не стало бы лишним..., таких надо брать через желудок, это самый короткий путь для завоевания его расположения, когда команде похвастать нечем, лишённой истории, и каких-либо значимых достижений.

А у них сейчас борщ фигня, какая-то тётка всё меню им портит.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№15 Написал: Батька (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (3)

Уже летит в Москву в аэропорту его видели фаны Челси пишут....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В нынешней Москве можно найти все для комфортной жизни, думаю он это должен понять
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№13 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:48) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P.V.
Нах ему Россия?

Бабки, где ему еще будут платить 3 евроляма в год, все-таки 38 лет будет через пару месяцев.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: пушкин спб (Сегодня, 15:44) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
скучно как-то confused спортак - гавно! blush

Ну, а когда от говна на душе радостно было.... unamused

Цитата: капля никотина
Будь мужиком, блеать!!! Шли семью наxyй!!!!!

Да уж, и опыт вроде есть, гульнул как-то с женой партнера посборной, а щас, плять, ломается, приличного из себя строит, падла.
Одним словом, румынпендос! confused


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№11 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:36) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Нах ему Россия?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 15:33) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
С таким унылым гавнищем как ты, здесь по другому не может быть


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:30) #
  • -8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
скучно как-то confused спортак - гавно! blush


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Narvskii Эстония (Сегодня, 15:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
37 лет, а ведёт себя, как баба. И хочется и колется и жена не хочет....


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всё пропью, но Флот не опозорю....
Регистрация: 5.09.2012 [жалоба]
№7 Написал: пушкин спб (Сегодня, 15:29) #
  • -12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
мы сделали всё возможное

А борщом угостить догадались? В таких тонких вопросах, как подписание звезды, это не стало бы лишним..., таких надо брать через желудок, это самый короткий путь для завоевания его расположения, когда команде похвастать нечем, лишённой истории, и каких-либо значимых достижений.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:26) #
  • +2
  •  (8)
online

Будь мужиком, блеать!!! Шли семью наxyй!!!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Riders1990
гульнуть с русскими женщинами,одними из самых красивых в мире

сомнительный комплимент.

Кому?Терри?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
гульнуть с русскими женщинами,одними из самых красивых в мире

сомнительный комплимент.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Так можно всю семью и не тащить. В октябре и ноябре есть перерывы на матчи сборных. Может сгонять в свой Лондон.

Можно,но одному тяжелее психологически и жена в Лондоне будет переживать,а Терри не дурак будет гульнуть с русскими женщинами,одними из самых красивых в мире blush


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так можно всю семью и не тащить. В октябре и ноябре есть перерывы на матчи сборных. Может сгонять в свой Лондон. В декабре перерыв побольше начнется. А там уж и до лета не далеко. Вполне можно в командировочном режиме протянуть. А продление ещё на сезон - так это толи будет, толи нет.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да уже говорят что вылетел в Москву с женой,русскоязычный сайт челси.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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