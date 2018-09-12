Роман Широков: с Хохловым "Динамо" набирает очки и прогрессирует

Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков похвалил игру команды под руководством главного тренера команды Дмитрия Хохлова.– Кто копает?– Возможно, они таким образом поддерживают Дмитрия Валерьевича. Честно говоря, не понимаю, откуда берутся эти разговоры. Тренер работает и делает это достаточно неплохо. Команда прибавляет. Сейчас, как я уже говорил, работаем над тем, чтобы стабилизировать игру. Результат уже неплохой. Для меня загадка, почему мы должны менять Хохлова. Причем баннер был вывешен на матче со "Спартаком", когда мы шли в шестерке лучших.– Это было после матча с "Оренбургом". Естественно, мы друг друга поздравляем. Больше я его поздравляю, потому что основную работу он делает. А в чем вопрос?– Да с чего вы взяли, что у нас был конфликт? Честно, я вообще не понимаю, почему эта тема возникла. Никаких предпосылок даже к этому нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить? (смеется).– Он не говорил "недопонимания". Есть, скорее, какие-то споры. Я его прекрасно понимаю: ему хотелось заполучить определенного игрока быстрее, чем он пришел. Но переговоры по каким-то причинам не сложились по определенным игрокам, которые были на первых местах наших рейтингов. На тот момент у нас не была продублирована позиция атакующего игрока, и вариативности не хватало. Естественно, ему хотелось быстрее получить игрока, чтобы появилась вариативность и другой уровень игры.– Нет, не могу. Мы еще с ними, возможно, поработаем.– Я уже ответил. Главное, что команда не просто набирает очки, а прогрессирует. Это радует больше. Есть игра – очки придут.