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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Роман Широков: с Хохловым "Динамо" набирает очки и прогрессирует
Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков похвалил игру команды под руководством главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
– Говорят, что под Хохлова копают...
– Кто копает?
– Видели акцию болельщиков с баннером?
– Возможно, они таким образом поддерживают Дмитрия Валерьевича. Честно говоря, не понимаю, откуда берутся эти разговоры. Тренер работает и делает это достаточно неплохо. Команда прибавляет. Сейчас, как я уже говорил, работаем над тем, чтобы стабилизировать игру. Результат уже неплохой. Для меня загадка, почему мы должны менять Хохлова. Причем баннер был вывешен на матче со "Спартаком", когда мы шли в шестерке лучших.
– Степашин говорил, что после одного из матчей вы с Хохловым обнимались. Это так?
– Это было после матча с "Оренбургом". Естественно, мы друг друга поздравляем. Больше я его поздравляю, потому что основную работу он делает. А в чем вопрос?
– Ну вряд ли если бы у вас был конфликт, такие объятия были.
– Да с чего вы взяли, что у нас был конфликт? Честно, я вообще не понимаю, почему эта тема возникла. Никаких предпосылок даже к этому нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить? (смеется).
– Хохлов ведь сам как-то говорил, что у вас есть недопонимания.
– Он не говорил "недопонимания". Есть, скорее, какие-то споры. Я его прекрасно понимаю: ему хотелось заполучить определенного игрока быстрее, чем он пришел. Но переговоры по каким-то причинам не сложились по определенным игрокам, которые были на первых местах наших рейтингов. На тот момент у нас не была продублирована позиция атакующего игрока, и вариативности не хватало. Естественно, ему хотелось быстрее получить игрока, чтобы появилась вариативность и другой уровень игры.
– Фамилии можете назвать?
– Нет, не могу. Мы еще с ними, возможно, поработаем.
– Давайте подведем черту: Хохлову ничего не угрожает?
– Я уже ответил. Главное, что команда не просто набирает очки, а прогрессирует. Это радует больше. Есть игра – очки придут.
"Спорт-Экспресс"
– Говорят, что под Хохлова копают...
– Кто копает?
– Видели акцию болельщиков с баннером?
– Возможно, они таким образом поддерживают Дмитрия Валерьевича. Честно говоря, не понимаю, откуда берутся эти разговоры. Тренер работает и делает это достаточно неплохо. Команда прибавляет. Сейчас, как я уже говорил, работаем над тем, чтобы стабилизировать игру. Результат уже неплохой. Для меня загадка, почему мы должны менять Хохлова. Причем баннер был вывешен на матче со "Спартаком", когда мы шли в шестерке лучших.
– Степашин говорил, что после одного из матчей вы с Хохловым обнимались. Это так?
– Это было после матча с "Оренбургом". Естественно, мы друг друга поздравляем. Больше я его поздравляю, потому что основную работу он делает. А в чем вопрос?
– Ну вряд ли если бы у вас был конфликт, такие объятия были.
– Да с чего вы взяли, что у нас был конфликт? Честно, я вообще не понимаю, почему эта тема возникла. Никаких предпосылок даже к этому нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить? (смеется).
– Хохлов ведь сам как-то говорил, что у вас есть недопонимания.
– Он не говорил "недопонимания". Есть, скорее, какие-то споры. Я его прекрасно понимаю: ему хотелось заполучить определенного игрока быстрее, чем он пришел. Но переговоры по каким-то причинам не сложились по определенным игрокам, которые были на первых местах наших рейтингов. На тот момент у нас не была продублирована позиция атакующего игрока, и вариативности не хватало. Естественно, ему хотелось быстрее получить игрока, чтобы появилась вариативность и другой уровень игры.
– Фамилии можете назвать?
– Нет, не могу. Мы еще с ними, возможно, поработаем.
– Давайте подведем черту: Хохлову ничего не угрожает?
– Я уже ответил. Главное, что команда не просто набирает очки, а прогрессирует. Это радует больше. Есть игра – очки придут.
"Спорт-Экспресс"
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