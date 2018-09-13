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Денис Глушаков вернулся в общую группу "Спартака"

"Спартак" готовится к матчу с "Ахматом", сообщает официальный сайт клуба.

В четверг рабочий день "Спартака" начался в 10:45 утра с теоретического занятия. Затем команда вышла на поле.

В тренировке приняли участие футболисты, вернувшиеся из сборных. В общей группе занимался капитан "Спартака" Денис Глушаков, которому больше не мешают последствия травмы бедра, полученной в матче с "Зенитом".

Защитник Николай Рассказов, выступавший за молодежную сборную России, и полузащитник Ивелин Попов, игравший за национальную команду Болгарии, работали по облегченной программе в целях восстановления оптимальных кондиций.

По индивидуальному графику продолжает набирать форму хавбек Джано Ананидзе.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:23
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