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Станислав Черчесов: Федор Чалов был нужен молодежной сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о невызове в команду форварда ЦСКА Федора Чалова.

"Только что, на ваших глазах, в сборной лучший игрок и бомбардир последних лет по той или иной причине не смог себя проявить и поэтому начинал игры в запасе.

Я не разговаривал с [тренером молодежной сборной] Бушмановым, но он свое решение принял.

У меня не было сомнений, Заболотный или Чалов – Федор нужен был молодежной сборной. Такое решение приняли, от него не отходим", – сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Чалов провел в запасе матч молодежной сборной России против команды Сербии (1:2).

Чемпионат.сом
Теги: Черчесов Чалов
Сегодня, 18:10
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