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"Рубин" и Енисей" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Енисея" на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня в Казани.

"Рубин": И.Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, И.Коновалов, Полоз, Азмун.

"Енисей": Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Огуде
Теги: Рубин Енисей
Сегодня, 12:45
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