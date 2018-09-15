"Рубин" и Енисей" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Енисея" на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня в Казани.: И.Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, И.Коновалов, Полоз, Азмун.: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Огуде