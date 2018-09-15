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Семак: может и был смысл придержать Полоза и Ригони

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об ушедших из команды игроках.

"Я прекрасно понимаю Диму Полоза, и запихивать его на фланг в нашей схеме, потому что на его оптимальной позиции у нас конкуренция высока, неправильно. И Ригони, и Полоза, может, был смысл попридержать. Но пускай наша обойма будет поменьше, и мы будем изворачиваться, но востребованные ребята лучше получат возможность играть.

Это же и клубу идет на пользу: они на виду, ликвидные игроки. Полоз забил за сборную, Ригони два мяча в первой же встрече за "Аталанту" забил. Я рад за каждого футболиста, который, уйдя в аренду, набирает нужное количество игрового времени", - цитирует Семака "Фонтанка".
Теги: Зенит Семак Полоз Ригони
Сегодня, 12:56
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