"Арсенал" - куражный, "Крылья" - разочаровывающие. Итоги разгромной победы Тулы над Самарой

Самарский клуб продолжает испытывать большие проблемы в атаке, к которым сегодня добавилась откровенно слабая игра в обороне. "Арсенал" с радостью воспользовался ошибками соперника и вновь доказал, что на кураже он способен на многое.рассказывает о матче команд Кононова и Тихонова, отдельно отмечая отличную работу судейской бригады во главе с Карасевым.Кононов и Тихонов работали вместе в футбольном клубе "Краснодаре", а потому хорошо знакомы. Но в последнее время их объединяет не только это. Оба тренера на старте нового сезона обрушились с критикой на судей, которые своими решениями влияли на ход матчей с участием их команд. Андрей Валерьевич даже высказал мысль, что будет поддерживать Олега Георгиевича в осуждении ошибок арбитров до тех пор, пока эти самые ошибки не перестанут быть вопиющими. Но сегодня у наставника вряд ли есть повод говорить о судействе. Сергей Карасев подтвердил свой высокий статус и качественно обслужил первую встречу Кононова и Тихонова друг против друга. Все значимые и неоднозначные моменты главный судья матча оценил абсолютно верно.Первый спорный эпизод с точки зрения арбитража случился на 19-й минуте. Именно тогда Лука Джорджевич на скорости пытался принять заброс из глубины поля, но столкнулся с жестким сопротивлением со стороны Мирала Самарджича, который оттолкнул его от мяча то ли локтем, то ли всей рукой. Такие случаи логично оставлять на усмотрение арбитра. Карасев имел все возможности посчитать такой прием чистой игрой плечом в плечо. Еще один момент был также с участием Джорджевича. На 33-й минуте нападающий «Арсенала» обыграл Бурлака, но оказался на газоне после небольшого, едва уловимого контакта с ногой защитника. Падение выглядело больше наигранным, чем естественным – серьезного касания и фола, пожалуй, не было. Что, собственно говоря, и подтвердило молчание свистка Сергея Карасева.Далее хочется переместиться к 38-й минуте. «Крылья Советов» отбились от атаки «Арсенала» и попробовали начать свою длинным забросом. Мяч пошел на Соболева, но Александр даже не смог за него толком побороться, поскольку Александр Денисов слегка оттолкнул его рукой и уронил на газон. Так как повторов в трансляции не было, сложно судить о том, было ли здесь нарушение правил. По картинке из прямого эфира сложилось ощущение, что Карасев должен был остановить игру и назначить штрафной удар. Впрочем, чего не отнять у Сергея, так это последовательность в принятии решений. Подобные контакты – не самые явные и очевидные – он не расценивал как фолы. Да и на падения игроков по собственной воле никак не смущали его. Яркий пример этого – эпизод на 44-й минуте, когда Ткачев оказался на газоне после попытки увернуться от Бурлака. Менее компетентные арбитры могли назначить штрафной, поскольку момент был динамичным, но Карасев разобрался четко – никакого фола.Во втором тайме работы у судей было меньше, потому что ход игры не способствовал огненным страстям. Тем не менее, стоит отметить, что бригада Карасева, например, верно определила отсутствие офсайда у Джорджевича, когда тот забивал третий гол "Арсенала". И несколькими минутами позже главный арбитр на пару с ассистентом на линии вновь правильно позволил продолжить атаку "туляков", поскольку Джорджевич вновь сумел остаться в правильном положении. В общем говоря, можно быть уверенным в том, что Карасев получит за сегодняшний матч хорошую оценку и хорошую премию.Аналогичные награды заслуживают получить и футболисты "Арсенала". Они грамотно разложили свои силы, умело воспользовались своими моментами, классно поймали кураж и уверенно отоборонялись от вялых атак "Крыльев". Впрочем, давайте обо всем по порядку. Важно ведь отметить, что обе команды сегодня решили сыграть в 4 защитника. Да, к открытой и атакующей игре это не привело, поскольку и «самарцы», и «туляки» все равно осторожничали. Но обойти стороной факт смены расстановки нельзя.Подопечные Кононова активнее начали встречу и достаточно быстро нанесли первый удар. Возможно, это случилось лишь по той причине, что они были хозяевами. Возможно, сказалось и то, что самарский клуб в этом сезоне привык играть «вторым номером». При этом в середине первого тайма нам довелось четко понять, почему «Крылья» выбирают именно такую стратегию. Подопечные Тихонова решили попытаться перехватить инициативу и пойти вперед. Им удалось провести несколько неплохих атак, преимущественно развивавшихся через левый фланг. Все бы ничего, но быстрая и скоростная команда Кононова здорово воспользовалась оголившимся зонами.После одного из перехватов «Арсенал» убежал в контратаку по правому флангу, в результате которой Ткачев забил первый гол в ворота своей бывшей команды. В «Крыльях» Сергей играл как раз перед переездом в Тулу. Пожалуй, говорить такую мысль неправильно с точки зрения духа и зрелищности игры, но «самарцам» лучше было бы продолжать действовать более дисциплинированно. Попытка сделать акцент на подключение левого защитника к атаке обернулась браком на чужой половине поля и невозможностью подстраховать партнера, что и привело к пропущенному мячу."Арсенал", как мы уже говорили выше, хорошо пользовался слабостями в обороне "Крыльев". Сразу после первого гола "туляки" могли забивать и второй. Ткачев, прорвавшись по правому флангу, отдал передачу в центр на Горбатенко, который с линии штрафной пробил точно в Рыжикова. Хозяева играли заметно лучше, а гости не могли ответить ничем осмысленным. Более-менее опасно у ворот Нигматуллина было после стандартных положений - "Крылья" зачастую выигрывали верховую борьбу. Но до четкого, осмысленного удара дело не доходило. Забегая вперед, можно сказать, что самарская команда сегодня вообще так и не сподобилась ни на одно попадание в створ.Ткачук, Канунников, Соболев, вышедшие после перерыва Корниленко и Молло - все эти игроки провалили матч. Ни один ход Тихонова не сработал. При этом в очередной раз было не понятно, за счет чего его команда должна забить. Высокий рост нападающих не использовался, скорость фланговых игроков ничего не давала, навесы и вбросы из аута Денисова были бесполезными, а Чичерина на другой бровке вообще не было видно.Наверняка в Самаре многие надеются на техничного Молло. Но пока он далек от идеальной формы из-за длительного, скажем там, простоя. По большому счету, сегодня он запомнился одним толковым переводом на Ткачука, одним смещением в центр и ударом, а также одним эмоциональным срывом, который привел к желтой карточке. Молло был подстать команде, которая, откровенно говоря, не феерила. Причем, ведь бессильна и беспомощна была и линия обороны, которая позволяла своему соперника очень много.В начале второго тайма Ткачев забил второй гол в ворота "Крыльев", нанеся отличный дальний удар. Но почему он оказался без опеки в центре поля и смог сделать точный выстрел? Вопрос, пожалуй, к опорникам, которые должны были помнить о том, какая замечательная у Ткачева левая нога. После того как счет стал 2:0, игра самарского клуба никак не изменилась, а вот "Арсенал" поймал кураж. У "туляков" было несколько хороших моментов, и два из них они успешно реализовали.При этом давайте отметим Джорджевича, который не случайно забил свой гол. Лука является игроком, который чаще всех остальных в Премьер-Лиге попадает в офсайд. Это становится прямым следствием того, что он всегда старается балансировать на линии последнего защитника. Сегодня ему удалось не переступить черту и отметиться забитым мячом. И надо понимать, что даже несмотря на крупный счет и вольную игру защитников "Крыльев" гол Джорджевича полностью заслуга форварда, который настырно ищет свой момент.Итоговая разница между командами Кононова и Тихонова оказалась достаточно неожиданной, но нельзя назвать ее случайной. "Арсенал" доказал, что он относится к числу тех клубов, которые любят поймать кураж и добить своего соперника. "Крылья" в очередной раз продемонстрировали свои слабости в обороне и в опорной зоне, а также столкнулись с большими проблемами в атаке. При этом состав ведь у "самарцев" неплохой, но тренерской руки пока совсем не заметно. Андрею Валерьевичу нужно срочно что-то менять, если он, конечно, не хочет поменять место работы.