Новости партнеров

Калиниченко: "Спартак" выиграет дерби за счет опыта и тактического разнообразия

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о предстоящем дерби ЦСКА – "Спартак" в следующем туре РПЛ.

"Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий.

Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия!

Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия "Спартак" обыграет ЦСКА", – заявил Калиниченко.

Армейцы примут красно-белых на "ВЭБ Арене" 23 сентября. Начало встречи – 19:00 (мск).

СЭ
Теги: Спартак ЦСКА Калиниченко
Сегодня, 12:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(3)
№13 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
и тактического разнообразия "Спартак"


Калина издевается что ли над Спамом?))))

Угловой слева, угловой справа - охренительное разнообразие joy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
вырезано-->вырезаноню сморозил
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Закусывать надо
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:38) #
  • +1
  •  (3)

Негров выпустят- в этом единственный шанс, любителей борща в Тарасовке)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Parshin (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (4)

Дай Бог, "Спартаку" в этом сезоне хотя бы за Европейскую зону зацепиться, занять 5-6 место... Увы, ситуация уже сегодня представляется именно такой...
А на дерби в немалой степени повлияют результаты игр, которые ЦСКА и "Спартак" проведут в Европейских лигах Ч и Е...
Кстати, у "Спартака" в Лиге Европы соперник будет посильней и солиднее - "Рапид" (Вена,.Австрия), а у ЦСКА в ЛЧ - лишь скромная "Виктория" (девушка из чешского города Плесень...). Да, и Вена - столица (!), город почти с 2-миллионным населением, а Пльзень - рядовой краевой центр с населением около 170 тыс. На выезде у "Спартака" шансов меньше, чем у ЦСКА
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Я не знаю, каким будет исход дерби. И никто не знает. Но говорить о "тактическом разнообразии" после того, как вчера все в один голос пели о том, что у Карреры нет плана "Б", что тактическая схема - одна, которую все изучили и которая без Промеса не работает - это о чем? Какое тактическое разнообразие он имеет в виду?


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: oyster (Сегодня, 13:35) #
  • +7
  •  (9)

Лавров: "Никто не сможет остановить красно-белую машину...Потому-что, она никуда не едет..."
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:29) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: Spartacus1971
Понятно что исходя из состава,мы фавориты


Ну ясен красен)))) Такие монстры- Ещенко, Камбаров, Глушка, Педроша, ЗеЛУш, Попов.... и два пацана фанерных. Остановите эту красно- белую машину))))))))))))))

Кстати складывается противостояние в гонке бомбардиров . На данный момент лидируют Чалов и весь Спартачок вместе взятый)) У обоих лидеров по 6 голов. Правда Чалов забил свое с игры, а весь Спартачок со стандартов, половина из которых подарена судьями.

Кто уйдет в отрыв в дерби- Чалов или весь Спартачок? Интрига однако))))))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно что исходя из состава,мы фавориты,но также было с Ахматом,но проиграли.А травм кстати у нас тоже куча.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:23) #
  • -6
  •  (8)

Коней придется рвать - хотя бы для реабилитации.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 13:16) #
  • +3
  •  (3)

в дерби исход может быть любым
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: P. Holmberg
Калина издевается


Да нет, они там все реально так думают...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:57) #
  • +4
  •  (6)

и тактического разнообразия "Спартак"


Калина издевается что ли над Спамом?))))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.