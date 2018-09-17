Евгений Фролов: гол Ерохина на моей совести. На тренировках это все ловится спокойно

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов прокомментировал первый пропущенный гол в матче с "Зенитом" (1:2).- Разница между ФНЛ и РПЛ скрыта в деталях, - отметил Фролов. - Стандарты в командах премьер-лиги разбирают просто досконально! Соперники, зная наши сильные стороны, разбирают нашу игру вплоть до мелочей – уверен в этом! Нам было очень тяжело, будем стараться в будущем забить больше.- После удара головой мяч лете мне в руки, но в тот момент, когда он ударился о газон, отскочил немножко в сторону. И когда я настроился его ловить, получилось так, что пришлось его в срочном порядке отбивать... Гол на моей вине, на моей совести. Нужно было справляться с этим ударом, который был не такой опасный. На тренировках это все ловится спокойно, в игре, может быть, некоторая нервозность присутствовала и дала о себе знать.