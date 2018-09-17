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Евгений Фролов: гол Ерохина на моей совести. На тренировках это все ловится спокойно

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов прокомментировал первый пропущенный гол в матче с "Зенитом" (1:2).

- Стандарты – одно из главных козырей "Оренбурга", но "Зениту" ваша команда забила с них лишь однажды. В чем причина?

- Разница между ФНЛ и РПЛ скрыта в деталях, - отметил Фролов. - Стандарты в командах премьер-лиги разбирают просто досконально! Соперники, зная наши сильные стороны, разбирают нашу игру вплоть до мелочей – уверен в этом! Нам было очень тяжело, будем стараться в будущем забить больше.

- Что случилось в моменте с первым голом? Почему не удалось поймать мяч сразу? Некоторые подумали, что вы специально пропустили...

- После удара головой мяч лете мне в руки, но в тот момент, когда он ударился о газон, отскочил немножко в сторону. И когда я настроился его ловить, получилось так, что пришлось его в срочном порядке отбивать... Гол на моей вине, на моей совести. Нужно было справляться с этим ударом, который был не такой опасный. На тренировках это все ловится спокойно, в игре, может быть, некоторая нервозность присутствовала и дала о себе знать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ерохин Фролов Оренбург Зенит
Сегодня, 16:47
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№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
... Некоторые подумали, что вы специально пропустили...
Есть в СЭ автор фамилия на Б..., это что-то, недавно анализ игр Зенита представил...аналог этого вопроса. Рекомендую...но уровень интеллекта и знаний точно менее 100 баллов по ЕГЭ. СЭ опустился да дно с такими авторами...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Некоторые подумали, что вы специально пропустили..."
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Да-да, некоторые именно так и подумали... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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