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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Анзор Кавазашвили: Назаров абсолютно прав. "Спартаку" нужна революция
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, где главного тренера команды Массимо Карреру.
"Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо. Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжает в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа. Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
"Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо. Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжает в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа. Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
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