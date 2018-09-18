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Анзор Кавазашвили: Назаров абсолютно прав. "Спартаку" нужна революция

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, где главного тренера команды Массимо Карреру.

"Честно говоря, к каждому иностранному тренеру, работающему в нашем чемпионате, я относился плохо. Такие люди не понимают наш дух, наши перспективы. Они приезжает в Россию за большими деньгами и всегда хотят использовать только легионеров – тащат их за собой ради ежеминутных успехов, а наши талантливые пацаны сидят на скамейке и ждут своего часа. Я Назарова всегда обожал как великолепного актера и замечательного человека. Дмитрий абсолютно прав. Надо провести революцию в нашем любимом клубе. А ее может сделать только наш тренер. Черчесову удалось сделать команду из... И влюбить народ в команду, где нет классных футболистов. У них получилось. Это говорит о том, что сделать такое может только наш российский человек. Поэтому поддерживаю Назарова. Пора уже возвращаться к своим тренерам и своим игрокам", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили Назаров Каррера Спартак
Сегодня, 14:21
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№9 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Точно. Нужна революция. Разрушить всё "до основания, а затем..." smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кавазашвили надо бы проанализировать работу Назарова как актёра!Ах он не кинокритик?Тогда какого члена актёришка лезет с советами в футбол?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
«Рубин»
Это диагноз!!! Руководство Спартака будто специально каждый второй сезон любого тренера ищет повод для его увольнения. Не для усиления команды, не для роста молодежи, не для прогресса, а для постоянного сотрясения воздуха, привлечения внимания СМИ и безудержного говномета.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: safonas (Сегодня, 15:18) #
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Аленичев уже приходил с духом и что? в 7 защитников играли и при этом сливали все равно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:03) #
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Абсолютно прав и это видно на примере ЦСКА - поверили в молодежь и она ИГРАЕТ.Через год-другой команда будет гарантированно в лидерах(плохо только то,что этот шаг был предпринят не осознанно,а в связи ухудшившейся финансовой ситуации в клубе).Кстати,в Спартаке сейчас тоже играет в футбол только молодежь - остальные х.. валяют.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
а кавазазавашвиле нужен в попечительский совет Зенита!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
команду из.... smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Назарову спасибо большое. Сразу два недоумка вылезли. Ещё третьего к ним подтянуть, состав почистить. Ну, а Анзор.... , а что Анзор? Бред какой-то несет. Каррера так-то уже троих к основе подтянул молодых. А революцию в желудке у себя пусть устроит, результат после таких революций - обcёp.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 14:28) #
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Читая слова вот таких специалистов, понимаешь, как глубоко в ж*пе находится наш футбол!

Глубоко не потому что действительно глубоко, а потому что анализируя их высказывания, понимаешь, что дна этой ж*пы мы еще не достигли.
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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