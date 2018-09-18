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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Павел Врба: опыт работы в "Анжи" не пригодится, потому что состав и тренер у ЦСКА уже другие
Главный тренер "Виктории" Павел Врба поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдет завтра, 19 сентября, в Чехии.
Чешский специалист заявил, что опыт работы в "Анжи" ему не пригодится, так как у армейцев сменился тренер и состав.
- Вы работали в России в "Анжи", пригодится ли тот опыт в игре с ЦСКА?
- Очень рад снова встретиться с российским футболом и хочу отметить его уровень, - сказал Врба. - Мы увидели это на чемпионате мира. Мой опыт работы в "Анжи" почти не пригодится, потому что состав и тренер у ЦСКА уже другие. Хотя я знаю из последних матчей, в какой футбол будет играть российский клуб. Думаю, мы будем хорошо подготовлены.
- Пять лет назад "Виктория" под вашим руководством обыграла ЦСКА в Чехии со счетом 2:1. Как изменился ЦСКА с тех пор?
- Конечно, произошли огромные изменения, команда стала намного моложе. Вероятно, ЦСКА сейчас находится не на тех позициях, где он должен быть, но я все же думаю, что этот клуб будет бороться за титул. В последних играх ЦСКА показал огромную силу.
"Спорт-Экспресс"
Чешский специалист заявил, что опыт работы в "Анжи" ему не пригодится, так как у армейцев сменился тренер и состав.
- Вы работали в России в "Анжи", пригодится ли тот опыт в игре с ЦСКА?
- Очень рад снова встретиться с российским футболом и хочу отметить его уровень, - сказал Врба. - Мы увидели это на чемпионате мира. Мой опыт работы в "Анжи" почти не пригодится, потому что состав и тренер у ЦСКА уже другие. Хотя я знаю из последних матчей, в какой футбол будет играть российский клуб. Думаю, мы будем хорошо подготовлены.
- Пять лет назад "Виктория" под вашим руководством обыграла ЦСКА в Чехии со счетом 2:1. Как изменился ЦСКА с тех пор?
- Конечно, произошли огромные изменения, команда стала намного моложе. Вероятно, ЦСКА сейчас находится не на тех позициях, где он должен быть, но я все же думаю, что этот клуб будет бороться за титул. В последних играх ЦСКА показал огромную силу.
"Спорт-Экспресс"
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