Генеральный директор "Анжи": уход персонала клуба - решение президента

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал информацию о том, что из клуба ушли начальник команды Рахматулла Халимбеков, администратор Абдул Шурпаев и массажист Вадим Арсиян.- Да, это верная информация.- Нет. Это решение президента клуба.