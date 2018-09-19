Новости партнеров

Генеральный директор "Анжи": уход персонала клуба - решение президента

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал информацию о том, что из клуба ушли начальник команды Рахматулла Халимбеков, администратор Абдул Шурпаев и массажист Вадим Арсиян.

- Такие данные соответствует действительности?

- Да, это верная информация.

- Сотрудники ушли из-за финансовых проблем?

- Нет. Это решение президента клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 15:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.