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Игорь Ледяхов о скандале в "Спартаке": корень проблемы кроется намного глубже

Экс-футболист московского "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал скандал с отстранением двух футболистов московского клуба - Дениса Глушакова и Андрея Ещенко - от тренировок с основным составом.

"Решения главного тренера не обсуждаются. Скорее всего, мне тоже было бы обидно - и какие-то санкции последовали бы. Но, наверное, не такие жесткие. В любом случае не дело игрока - обсуждать главного тренера. Это могут делать только руководители клуба. А игрок должен выполнять тренерскую установку.

Корень проблемы кроется намного глубже. От игроков, так много сделавших для чемпионства "Спартака" в позапрошлом сезоне, так просто не отказываются. При этом я бы не списывал со счетов Андрея и Дениса. Они квалифицированные ребята. Может, конфликт еще удастся урегулировать", - сказал Ледяхов.

Советский спорт
Сегодня, 20:26
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№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:03) #
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ЕЩЕ ОДИН обиженный Долпаеб... нет , вас снабжать должны, мотивировать, и платить миллионы за посещения тарасовки.... найми ***, игроков, и отдавай им свою зарплату..... и когда поймешь твои деньги разбазаривают, я тебя тоже назову проблемой урод!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 20:56) #
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online

Лисоблевотины, пиздуйте свои вопросы на своей говноветке обсуждать. Мнение говён неинтересно.


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
корень проблем глубже

Ну, это всем давно известно, просто прошло сто лет со дня рождения спартака, что теперь об аборте думать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:32) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
От игроков, так много сделавших для чемпионства "Спартака" в позапрошлом сезоне, так просто не отказываются.

По такой логике Симонян до сих пор должен в основе Спартака играть, дуэтом с Терри blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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