Игорь Ледяхов о скандале в "Спартаке": корень проблемы кроется намного глубже

Экс-футболист московского "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал скандал с отстранением двух футболистов московского клуба - Дениса Глушакова и Андрея Ещенко - от тренировок с основным составом."Решения главного тренера не обсуждаются. Скорее всего, мне тоже было бы обидно - и какие-то санкции последовали бы. Но, наверное, не такие жесткие. В любом случае не дело игрока - обсуждать главного тренера. Это могут делать только руководители клуба. А игрок должен выполнять тренерскую установку.Корень проблемы кроется намного глубже. От игроков, так много сделавших для чемпионства "Спартака" в позапрошлом сезоне, так просто не отказываются. При этом я бы не списывал со счетов Андрея и Дениса. Они квалифицированные ребята. Может, конфликт еще удастся урегулировать", - сказал Ледяхов.