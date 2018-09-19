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Ледяхов: я ушел из "Ахмата", когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов

Российский специалист Игорь Ледяхов рассказал об обстоятельствах своего ухода с поста главного тренера "Ахмата".

"Я подал заявление по собственному желанию. Обсудили все с клубом, пришли к обоюдному соглашению, расстались — ничего экстраординарного.

Мне никто не мешал работать. В целом это был плодотворный опыт. И начало этого сезона получилось нормальным. Я оставил "Ахмат", когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов", — сказал Ледяхов.

Советский спорт
Теги: Ледяхов Ахмат Локомотив
Сегодня, 23:06
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