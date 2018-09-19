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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ледяхов: я ушел из "Ахмата", когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов
Российский специалист Игорь Ледяхов рассказал об обстоятельствах своего ухода с поста главного тренера "Ахмата".
"Я подал заявление по собственному желанию. Обсудили все с клубом, пришли к обоюдному соглашению, расстались — ничего экстраординарного.
Мне никто не мешал работать. В целом это был плодотворный опыт. И начало этого сезона получилось нормальным. Я оставил "Ахмат", когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов", — сказал Ледяхов.
Советский спорт
"Я подал заявление по собственному желанию. Обсудили все с клубом, пришли к обоюдному соглашению, расстались — ничего экстраординарного.
Мне никто не мешал работать. В целом это был плодотворный опыт. И начало этого сезона получилось нормальным. Я оставил "Ахмат", когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов", — сказал Ледяхов.
Советский спорт
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