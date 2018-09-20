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Директор "Лужников": обсуждаем с клубами проведение топовых матчей РПЛ в "Лужниках"

Гендиректор спорткомплекса "Лужники" Александр Пронин рассказал о планах провести матч РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".

"Нас заботит судьба Большой спортивной арены, и у нас есть программа ее дальнейшего использования. "Лужники" станут площадкой как для футбола, так и для масштабных концертов всевозможных исполнителей.

Надеемся, что у нас постоянно будет играть сборная России. Кроме того, несмотря на то, что в Москве свои комфортабельные и вместительные арены уже построили "Спартак" и ЦСКА, зрительская аудитория, особенно после чемпионата мира, на домашних матчах этих команд будет значительно больше, чем 30-40 тысяч болельщиков.

Поэтому сейчас мы обсуждаем с руководителями клубов возможное проведение топовых матчей РПЛ в "Лужниках". Например, с президентом ЦСКА Евгением Гинером у нас налажен хороший контакт, и он только за реализацию подобной идеи", – сказал Пронин.
Сегодня, 15:19
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№4 Написал: makcnmka (Сегодня, 15:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
ну допустим матч Спартак -Зенит/ЦСКА явно соберет больше 45т зрителей, может даже и лужу забьют под завязку...


Не может быть, а точно. Сам был на матче Спартак ЦСКА на Луже несколько лет назад, до того как появился свой стадион у Спартака. Было под 80 000 зрителей. Очень круто. Был и на матчах ЧМ в России. Полный стадион, есть полный стадион... какой бы вместимости не был.
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Ладно,ЦСКА - у них действительно проблемы с вместимостью,


они свой стадион и на дерби собирают-то с трудом, и то- за счёт фанатов соперника.

ты видел заполняемость ВъёбАрены на матчах с остальными ?

выход в Лужу- их единственный шанс приподняться на билетах, и то- пони скромно умалчивают, что народ пойдёт на стадио, чтоб посмотреть Реал и Рому, а не конеложцев.

попытки подписать Спартак и остальных- это неуклюжий вариант попытаться хоть что-то отбить из стоимости реконструкции Лужников, да и вообще, занять этот стадион хоть какой-нибудь деятельностью.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:38) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Realist2000
Дурак что ли? Ладно,ЦСКА - у них действительно проблемы с вместимостью,а на хрена Спартаку и Локомотиву терять свой доход от домашних матчей?


ну допустим матч Спартак -Зенит/ЦСКА явно соберет больше 45т зрителей, может даже и лужу забьют под завязку...
тут нужно смотреть сколько будет стоить аренда лужи на один матч, сколько стоит проведение одного матча на Открытие(коммуналка и прочие расходы) и если прибыль будет ощутимая, то почему бы и нет...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:32) #
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Дурак что ли? Ладно,ЦСКА - у них действительно проблемы с вместимостью,а на хрена Спартаку и Локомотиву терять свой доход от домашних матчей?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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