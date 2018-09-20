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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Директор "Лужников": обсуждаем с клубами проведение топовых матчей РПЛ в "Лужниках"
Гендиректор спорткомплекса "Лужники" Александр Пронин рассказал о планах провести матч РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
"Нас заботит судьба Большой спортивной арены, и у нас есть программа ее дальнейшего использования. "Лужники" станут площадкой как для футбола, так и для масштабных концертов всевозможных исполнителей.
Надеемся, что у нас постоянно будет играть сборная России. Кроме того, несмотря на то, что в Москве свои комфортабельные и вместительные арены уже построили "Спартак" и ЦСКА, зрительская аудитория, особенно после чемпионата мира, на домашних матчах этих команд будет значительно больше, чем 30-40 тысяч болельщиков.
Поэтому сейчас мы обсуждаем с руководителями клубов возможное проведение топовых матчей РПЛ в "Лужниках". Например, с президентом ЦСКА Евгением Гинером у нас налажен хороший контакт, и он только за реализацию подобной идеи", – сказал Пронин.
"Нас заботит судьба Большой спортивной арены, и у нас есть программа ее дальнейшего использования. "Лужники" станут площадкой как для футбола, так и для масштабных концертов всевозможных исполнителей.
Надеемся, что у нас постоянно будет играть сборная России. Кроме того, несмотря на то, что в Москве свои комфортабельные и вместительные арены уже построили "Спартак" и ЦСКА, зрительская аудитория, особенно после чемпионата мира, на домашних матчах этих команд будет значительно больше, чем 30-40 тысяч болельщиков.
Поэтому сейчас мы обсуждаем с руководителями клубов возможное проведение топовых матчей РПЛ в "Лужниках". Например, с президентом ЦСКА Евгением Гинером у нас налажен хороший контакт, и он только за реализацию подобной идеи", – сказал Пронин.
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