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Около трех тысяч сотрудников правопорядка будут дежурить на матче ЦСКА - "Спартак"

23 сентября в Москва на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет игра восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". Встреча начнется в 19.00.

Обеспечивать безопасность и соблюдение порядка на игре будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и охранных служб.

На матче и в окрестностях стадиона будут дежурить порядка двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также около тысячи работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

mos.ru
Теги: ЦСКА Спартак
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