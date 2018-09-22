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Молодежки "Енисея" и "Урала" разошлись миром

"Енисей" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" в матче 8-го тура первенства России среди молодежных команд.

В составе хозяев поля забил Юрий Марин, у гостей отличился Евгений Татаринов.

Первенство России среди молодежных команд. 8-й тур
"Енисей" (Красноярск) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Голы: Марин, 55 – Татаринов, 24.
Теги: Енисей Урал
Сегодня, 10:55
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