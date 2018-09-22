Молодежки "Енисея" и "Урала" разошлись миром

"Енисей" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" в матче 8-го тура первенства России среди молодежных команд.В составе хозяев поля забил Юрий Марин, у гостей отличился Евгений Татаринов.Марин, 55 – Татаринов, 24.