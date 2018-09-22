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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:10
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"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы
"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы команд на матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, Балай.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Бериша, Раванелли, Харин, Садаев, Вье Аблае.
"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, Балай.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Бериша, Раванелли, Харин, Садаев, Вье Аблае.
"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
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