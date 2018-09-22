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"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы

"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы команд на матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, Балай.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Бериша, Раванелли, Харин, Садаев, Вье Аблае.

"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
Теги: Ахмат Оренбург
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