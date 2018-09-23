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Михаил Боярский сделал свой прогноз на матч между "Зенитом" и "Локомотивом"

Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом".

"Полагаю, что "Зенит" должен выиграть. Нам необходимы три очка для того, чтобы выйти вперед в чемпионской гонке. "Зенит" потерял много сил, играя в Лиге Европы, видно было как Далер Кузяев еле ноги волочил. Анюков доказывает свою состоятельность, несмотря на возраст, он играет лучше остальных. Еще очень хорошо Маркизио себя показал, полезен, хорошо видел поле, отдавал хорошие передачи, а Лунев всегда в порядке. Я понимаю, что и "Локомотиву" тоже нужно выигрывать. Что касается счета, то надеюсь, что "Зенит" выиграет с минимальным счетом 1:0 или 2:0", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Зенит Локомотив
Сегодня, 11:39
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№6 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 12:31) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
У пилоток шансов мало. Гомосеки на подьеме
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (10)

Сегодня Локо победит,команда два дня имеет в запасе на восстановление больше,чем Зенит,болельщики погонят вперед Зенит,а это идеально для Локо,так что 0/2 в пользу Локо!Локо в Турции играл очень прилично,хоть и проиграл 0/3.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Пивовед
зачем Тосно, за которое Боярский болеет с децтва , необходимы три очка Зенита?

Он артист, чего хочат то и говорят. А Тосно убил мстительный товарищ из подмосковного паселка.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:46) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
"Полагаю, что "Зенит" должен выиграть. Нам необходимы три очка для того, чтобы выйти вперед в чемпионской гонке.



зачем Тосно, за которое Боярский болеет с децтва , необходимы три очка Зенита?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 11:45) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
размажет ! я.паровоз дохлый..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (11)

У Локо с функциональной подготовкой все в порядке.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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