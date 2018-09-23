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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Михаил Боярский сделал свой прогноз на матч между "Зенитом" и "Локомотивом"
Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом".
"Полагаю, что "Зенит" должен выиграть. Нам необходимы три очка для того, чтобы выйти вперед в чемпионской гонке. "Зенит" потерял много сил, играя в Лиге Европы, видно было как Далер Кузяев еле ноги волочил. Анюков доказывает свою состоятельность, несмотря на возраст, он играет лучше остальных. Еще очень хорошо Маркизио себя показал, полезен, хорошо видел поле, отдавал хорошие передачи, а Лунев всегда в порядке. Я понимаю, что и "Локомотиву" тоже нужно выигрывать. Что касается счета, то надеюсь, что "Зенит" выиграет с минимальным счетом 1:0 или 2:0", - цитирует Боярского Sport24.
"Полагаю, что "Зенит" должен выиграть. Нам необходимы три очка для того, чтобы выйти вперед в чемпионской гонке. "Зенит" потерял много сил, играя в Лиге Европы, видно было как Далер Кузяев еле ноги волочил. Анюков доказывает свою состоятельность, несмотря на возраст, он играет лучше остальных. Еще очень хорошо Маркизио себя показал, полезен, хорошо видел поле, отдавал хорошие передачи, а Лунев всегда в порядке. Я понимаю, что и "Локомотиву" тоже нужно выигрывать. Что касается счета, то надеюсь, что "Зенит" выиграет с минимальным счетом 1:0 или 2:0", - цитирует Боярского Sport24.
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