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Александр Кокорин вернулся на поле спустя полгода

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вышел на замену Себастьяна Дриусси на 92 минуте победного матча с "Локомотивом" (5:3). Форвард, пропустивший из-за травмы чемпионат мира, появился на поле впервые с 15 марта, когда в матче с "РБ Лейпциг" порвал крестообразные связки.

После очередного гола в ворота соперника Артём Дзюба подбежал в находившемуся в разминочной зоне Кокорину и отпраздновал гол с ним. А после окончания матча Кокорин праздновал победу уже на поле.
Теги: Кокорин Зенит Локомотив
Сегодня, 18:32
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№9 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свозвращением,Санёк!

Береги твоё колено Бог!
И тебя,естественно,вместе с ним!
innocent


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Береги руку ногу, Сеня Саня!!! smirk
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№6 Написал: spiri (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
здоровья и удачи,Саша!! smiley


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Супер, станем еще сильнее!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 18:45) #
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  •  (4)
online

с возвращением! впереди жаркая и упорная осень. игрового времени хватит всем, кто его заслуживает!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
С Сашей и Мамманой поспокойнее будет.Сегодня запас выглядел многообещающе.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:36) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
С возвращением! Ждем и Мамману.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Саня, с возвращением! Набирай форму.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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