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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Хохлов жёстко ответил болельщику, обвинявшему "Динамо" в сдаче матча и требовавшему убрать Панченко (7)
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Александр Кокорин вернулся на поле спустя полгода
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вышел на замену Себастьяна Дриусси на 92 минуте победного матча с "Локомотивом" (5:3). Форвард, пропустивший из-за травмы чемпионат мира, появился на поле впервые с 15 марта, когда в матче с "РБ Лейпциг" порвал крестообразные связки.
После очередного гола в ворота соперника Артём Дзюба подбежал в находившемуся в разминочной зоне Кокорину и отпраздновал гол с ним. А после окончания матча Кокорин праздновал победу уже на поле.
После очередного гола в ворота соперника Артём Дзюба подбежал в находившемуся в разминочной зоне Кокорину и отпраздновал гол с ним. А после окончания матча Кокорин праздновал победу уже на поле.
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